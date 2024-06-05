الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط بوابة الثانوية العامة المصرية وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

بوابة الثانوية العامة المصرية..كلمات ازداد البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضية على محركات جوجل من قبل عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بالتزامن من قرب بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لذلك ينشر الدستور خلال السطور التالية رابط بوابة الثانوية العامة.

رابط بوابة الثانوية العامة المصرية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد خصصت منذ أسابيع قليلة رابط بوابة الثانوية العامة المصرية للمعلمين للمشاركة في أعمال الامتحانات التي ستبدأ يوم 10 يونيو 2024 وحتى يوم 17 يوليو 2024 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، للدخول إلى البوابة اضغط هنــا

وكانت الوزارة قد اكدت أن التقديم للمشاركة في الامتحانات لا يقتصر على العاملين بالمدارس والإدارات التعلمية فقط بل العاملين في مديريات التربية والتعليم والوزارة أيضا مادامت تتوافر فيهم الشروط.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

 يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

 يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

 يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

 

لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة العامة في النحو والأدب (بث مباشر)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

 

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضه 2024

 

وجاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة: 

  يوم السبت الموافق 13 يوليو مادة التفاضل والتكامل.

 يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو مادة الاستاتيكا.

 يوم السبت الموافق 20 يوليو مادة الديناميكا.

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ما توقيت تخفيف الأحمال خلال امتحانات الثانوية العامة؟ (فيديو)

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متابعات مستمرة من قيادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية

الثانوية العامة بوابة الثانوية العامة بوابة الثانوية العامة المصرية امتحانات نهاية العام رابط بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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