سفينة غاز مسال تصل العين السخنة خلال 10 أيام.. ما التفاصيل؟ (فيديو)

أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء، حيث بلغت الكميات المستهلكة من الغاز المكافئ حوالي 135 ألف متر مكعب يوميًا.

أوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن مع تحسن درجات الحرارة، يتراجع استهلاك الغاز والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل الكميات المستهلكة من الوقود.

في السياق، أعلن عبد العزيز أن سفينة غاز مسال ستصل العين السخنة خلال 10 أيام، بهدف استقبال شحنات الغاز وكميات من المازوت لتوفير الوقود وتلبية الاحتياجات، مؤكدًا أنه تم استيراد شحنات إضافية لضمان تأمين احتياجات الكهرباء.

وفي ختام تصريحاته أشار "عبد العزيز" إلى أن اجتماع لجنة تسعير الوقود سيُعقد في يوليو 2024، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبترول، لمناقشة أسعار خام برنت وأسعار الصرف وتكاليف التداول، واتخاذ القرار المناسب بشأن تحريك أو تثبيت أسعار الوقود.