حقيقة تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية 2025.. "كاف" يوضح

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة التصريحات التي انتشرت بشأن تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر يونيو من العام المقبل.

وكان الأمين العام لـ"كاف" قد أدلى بتصريحات خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تأجيل البطولة لمدة 6 أشهر لتقام في يناير 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر منصة إكس، "الإعلانات المتعلقة بتأجيل محتمل لكان 2025 كاذبة".

وأضاف " ستجتمع اللجنة التنفيذية للكاف لمناقشة واتخاذ قرار بشأن CAN 2025، وسيصدر الكاف بعد ذلك بيان رسمي حول الموضوع".

وكان الأمين العام للاتحاد الإفريقي "كاف" فيرون موسينجو أومبا قد أكد على تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا لتُقام في بداية عام 2026.

ويأتي ذلك لتجنب التعارض مع مواعيد إقامة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة والتي سيشارك فيها 32 ناديا، من بينها أربعة فرق إفريقية هي: الأهلي، الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز، حيث من المتوقع أن يشارك العديد من اللاعبين الأفارقة سواء مع الأندية الإفريقية أو الأوروبية أو حتى الآسيوية.

وعندما سُئل عدة مرات عن الكيفية التي ينوي بها التكيف مع الوضع، انتهى الأمر بكاف بالرد من خلال أمينه العام، وتأجيل منافسته الرئيسية، حيث أوضح: "يمكننا أن نلعب كأس الأمم الإفريقية بعد كأس العالم للأندية، لكن هل سيكون من مصلحة اللاعبين الذين لعبوا الموسم بأكمله الذهاب إلى أمريكا والعودة فورًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد ذلك؟".

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن هذا الموعد الجديد لا يناسب المغرب الذي كان يأمل في الاستفادة من البطولة لتعزيز صناعة السياحة المتنامية، رغم أنه سيتجنب على الأقل اللعب في أعلى درجات الحرارة خلال العام.

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