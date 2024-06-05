الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس برلمان سلوفينيا لـ"القاهرة الإخبارية": الاعتراف بفلسطين في غاية الأهمية لنا

البرلمان السلوفيني
البرلمان السلوفيني

قالت رئيسة البرلمان السلوفيني أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش، إن اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية المستقلة في غاية الأهمية، وهو ما اتخذته سلوفينيا أمس، وتبنى البرلمان هذا القرار بعد عدد من الإجراءات البرلمانية، بعدما واجهت البلاد العديد من المشكلات فيما يتصل بالمعارضة، ولكن تم تبني القرار واتخاذه وإصداره بشكله النهائي من خلال الإجماع على هذه الخطوة الهامة.

أضافت رئيسة البرلمان السلوفيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الخطوة تأتي دفاعا لحقوق الفلسطينيين من أجل سيادتهم على أرضهم، ومن أجل تمثيلهم في المنصات العالمية.

وأشارت إلى أن الأقلية في سلوفينيا لا زال لديهم غموض بشأن ما يحدث في غزة، إذ إن ليس لديهم صورة واضحة، بالتالي المعارضة كانت لديها الكثير من الشكوك إن كان هذا القرار سيدعم حل المشكلة في الشرق الأوسط، لكن الغالبية تعلم تماما أن هذا القرار هو الملائم في التوقيت المناسب؛ لأنه يعطي الكثير من الحقوق للإسرائيليين والفلسطينيين على قدم المساواة ويعتبر منصة وفرصة سانحة على كل الأصعدة لبدء التباحث والمحادثات للوصول في النهاية للسلام والاستقرار.

وتابعت "نحن نقر أن فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي إن هذا الاعتراف والاعتراف العالمي بفلسطين بدأ في طور المناقشات الجادة في كثير من البقاع حول العالم".

القاهرة الإخبارية سلوفينيا الدولة الفلسطينية الشرق الأوسط فلسطين

مواد متعلقة

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض للدوحة

البنتاجون: استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية يقتصر على المنطقة المحاذية لخاركيف

عزت إبراهيم: ما زال هناك تعثر في الحلول الدبلوماسية والسياسية بالمنطقة

واشنطن: جهود حثيثة مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار بغزة

الرئاسة الفلسطينية: حرب الإبادة ومسيرة الأعلام بالقدس تدفع نحو الانفجار الشامل

مذيع بـ«القاهرة الإخبارية» يعلق على تهديد إسرائيل للبنان

فرنسا تضبط رجلاً بحوزته متفجرات قرب مطار شارل ديجول

«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا استخدمت أسلحة أمريكية لضرب أهدافًا داخل روسيا

الأكثر قراءة

عاجل.. خالد بيبو لـ«الدستور»: أنا فى وش المدفع.. وغرفة ملابس الأهلى تحت السيطرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟