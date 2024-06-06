سعر الدولار اليوم الخميس 2024/6/6 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية اليوم الخميس 6 /6 /2024، ووفق سعر الصرف الرسمي في معاملات البنك المركزي المصري وهو ما نوضحه في التقرير التالي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 47.5594 جنيه شراء 47.6954 جنيه بيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 47.57 جنيه شراء 47.67 جنيه بيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر عند 47.46 جنيه شراء 47.56 جنيه بيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية عند 47.57 جنيه شراء 47.67 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم للبيع والشراء في مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.57 جنيه شراء 47.67 جنيه بيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس عند 47.57 جنيه شراء 47.67 جنيه بيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB عند 47.57 جنيه شراء 47.67 جنيه بيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو 51.6828 جنيه شراء 51.8497 جنيه بيع.

جنيــه إسترليـنى 60.7381 جنيه شراء 60.9166 جنيه بيع.

دولار كنـدى 34.7580 جنيه شراء 34.8702 جنيه بيع.

كرون دانمركى 6.9291 جنيه شراء 6.9500 جنيه بيع.

كرون نرويجى 4.5002 جنيه شراء 4.5139 جنيه بيع.

كرون ســويدى 4.5570 جنيه شراء 4.5707 جنيه بيع.

فرنك سويسرى 53.2759 جنيه شراء 53.4522 جنيه بيع.

100 ين يابانى 30.4673 جنيه شراء 30.5603 جنيه بيع.

ريـــال سعـــودى 12.6805 جنيه شراء 12.7174 جنيه بيع.

دينــار كويتى 155.1745 جنيه شراء 155.6690 جنيه بيع.

درهم إماراتى 12.9463 جنيه شراء 12.9868 جنيه بيع.

دولار اســـترالى 31.5890 جنيه شراء 31.6841 جنيه بيع.

دينــار البحــرين 126.1624 جنيه شراء 126.5433 جنيه بيع.

ريـــال عمـــانى 123.5310 جنيه شراء 124.2068 جنيه بيع.

ريـــال قطــــرى 13.0371 جنيه شراء 13.0888 جنيه بيع.

دينـار أردنـى 66.9851 جنيه شراء 67.3664 جنيه بيع.

يوان صينى 6.5625 جنيه شراء 6.5816 جنيه بيع.