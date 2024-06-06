جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الثلاث pdf

جدول امتحانات الثانوية العامة من الأمور التي يتسائل عنها أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2024، وتصدر أعلى محركات البحث على جوجل، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول، لذا يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن جدول الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة في هذا التقرير.

من المقرر وبحسب الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأثنين المقبل الموافق 10 يونيو في المواد غير المضافة للمجموع، فيما يبدأ جدول الثانوية العامة2024في المواد الأساسيةالاقتصاد والاحصاء من يوم السبت الموافق 25 يوينو،

موعد امتحان الصف الثالث الثانوي 2024

وفيما يلي تفصيلًا مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024:

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو الجارى.

- يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الجارى امتحان الاقتصاد والاحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر.

- تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2024، تنطلق بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

أكد أنَّه ستتم مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، كما أن امتحانات الثانوية العامة للعام الجارى ستكون بنظام الكتاب المفتوح openbook أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.