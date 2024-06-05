الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علاقات دولية: إطالة أمد الحرب حتى اليوم فى صالح نتنياهو

قطاع غزة
قطاع غزة

قال د.حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، إن العدوان الصهيوني على قطاع غزة مستمر منذ 9 أشهر حتى اليوم.

إطالة آمد الحرب 

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهد المصري يسعى جاهدة إلى حقن دماء الشعب الفلسطيني.

وتابع أن إطالة أمد الحرب ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها في صالح نتنياهو بصورة كبيرة، حيث يعتمد نتنياهو الآن على إلهاء الداخل الإسرائيلي والعالم الخارجي بفكرة الحرب، وذلك لأن انتهاء الحرب يعني تعرضه للمحاكمة.

جرائم غزة 

وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.479 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.777 آخرين، كما قصفت قوات الاحتلال، مساء أمس، 4 أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

حسن سلامة اكسترا نيوز حقن دماء الفلسطينيين استاذ علاقات دولية

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