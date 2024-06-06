سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 6-6-2024 فى البنوك

معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ارتفاع متزايد مع انطلاق موسم الحج لعام 2024 من أجل تغيير العملات التي يحتاجها الحجاج لسفرهم للمملكة العربية السعودية.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في معاملات البنوك المصرية والاجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

12.6805 جنيه شراء 12.7174 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري

12.68 جنيه شراء 12.71 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

12.65 جنيه شراء 12.68 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية

12.67 جنيه شراء 12.71 جنيه بيع

سعر الريال السعودي للبيع وللشراء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

12.68 جنيه شراء 12.71 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

12.63 جنيه شراء 12.71 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

12.62 جنيه شراء 12.71 جنيه بيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

دولار أمريكي 47.5594 جنيه شراء 47.6954 جنيه بيع

يورو 51.6828 جنيه شراء 51.8497 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى 60.7381 جنيه شراء 60.9166 جنيه بيع

دولار كنـدى 34.7580 جنيه شراء 34.8702 جنيه بيع

كرون دانمركى 6.9291 جنيه شراء 6.9500 جنيه بيع

كرون نرويجى 4.5002 جنيه شراء 4.5139 جنيه بيع

كرون ســويدى 4.5570 جنيه شراء 4.5707 جنيه بيع

فرنك سويسرى 53.2759 جنيه شراء 53.4522 جنيه بيع

100 ين يابانى 30.4673 جنيه شراء 30.5603 جنيه بيع

دينــار كويتى 155.1745 جنيه شراء 155.6690 جنيه بيع

درهم إماراتى 12.9463 جنيه شراء 12.9868 جنيه بيع

دولار اســـترالى 31.5890 جنيه شراء 31.6841 جنيه بيع

دينــار البحــرين 126.1624 جنيه شراء 126.5433 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى 123.5310 جنيه شراء 124.2068 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى 13.0371 جنيه شراء 13.0888 جنيه بيع

دينـار أردنـى 66.9851 جنيه شراء 67.3664 جنيه بيع

يوان صينى 6.5625 جنيه شراء 6.5816 جنيه بيع