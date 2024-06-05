وزيرة التخطيط تشارك فى منتدى البريكس الاقتصادى ببطرسبورج

طارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى روسيا؛ للمشاركة في منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27، والمنعقد تحت عنوان "التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، بمدينة سانت بطرسبورج الروسية خلال الفترة من 5 - 8 يونيو.

فعاليات منتدى البريكس الاقتصادي

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط في عدة فعاليات خلال المنتدى، حيث تشارك في ندوة حول "توسيع وانتشار دول البريكس: فرص جديدة للتعاون التجاري تحت شعار: الانتقال إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، وأخرى بعنوان دور دول البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

كما تضم أجندة مشاركات وزيرة التخطيط المشاركة في حدث عن القيادات النسائية ومجال الاستثمار، والتحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الإستراتيجية الأهداف التنموية.

ويعد المنتدى منصّة فعّالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم.

ويشار إلى أن تحالف دول البريكس يعود تشكيله لاتفاق 4 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها "بريك" (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".

أعضاء تحالف دول البريكس

وانضم مؤخرًا لتحالف دول البريكس كل من مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة في 1 يناير الماضى.

وتتخذ دول البريكس قراراتها في قمتها السنوية يتناوب أعضاء المجموعة على رئاستها لمدة عام، وتسعى لتدشين سياسات اقتصادية ونقدية بعيدا عن الهيمنة الأمريكية.