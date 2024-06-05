"البترول" تحذر من «العناوين المضللة» حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء (فيديو)

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء كانت السبب الرئيسي وراء زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي، أمس، على مستوى المحافظات المصرية، موضحًا أن الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية تأثرت بارتفاع درجات الحرارة، مما استدعى إضافة ساعة إلى فترة تخفيف الأحمال.

وأشار عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الكهرباء تستهلك 60% من إنتاج الغاز، وعند زيادة الأحمال الكهربائية يتم تغذية المحطات بكميات أكبر من الغاز والمازوت، مؤكدًا أن الدولة تراعي الشبكة القومية المغذية لإمداد القطاعات بالغاز، وأن الحكومة اتخذت قرارًا لتقليل الضغوط على الشبكة القومية للحفاظ على كفاءتها.

في الختام، حذر عبدالعزيز من العناوين المضللة على مواقع التواصل، مؤكدًا أن زيادة مدة انقطاع الكهرباء كانت لساعة واحدة فقط ليوم واحد.