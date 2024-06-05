الغنام: تحول إيجابى فى مشهد دخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك تحولا إيجابيا في مشهد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية عبر معبركرم أبوسالم.

فتح معبر كرم أبوسالم

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” أنه بداية من غد سيكون هناك كثافة في عدد السيارات المارة إلى الجانب الفلسطيني لتصل إلى 400 سيارة إغاثية يوميًا.

وأضاف أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود من أجل مناشدة العالم بالضغط على إسرائيل لوصول المساعدات إلى شعب غزة، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هى من تقوم باستلام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 36 شهيدًا و115 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 36586 شهيدًا و83074 مصابًا منذ 7 أكتوبر.