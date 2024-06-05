متحدث "الكهرباء" يكشف التطورات الواعدة فى قطاع الطاقة المتجددة (فيديو)

أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق تنوع مصادر الطاقة والانتقال نحو الطاقة المتجددة، مؤكدًا أنه تم الاعتماد على نسب بسيطة من الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في عمليات توليد الكهرباء.

وأشار حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المصادر المتجددة والجديدة، سواء كان ذلك عبر استخدام الغاز الطبيعي أو الزيوت الثقيلة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للطاقة وضع تصورًا لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في عمليات توليد الكهرباء، وتشير الاستراتيجية إلى أن نسبة الطاقة المتجددة ستصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وأكد أن القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية تبلغ نحو 4800 ميجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية بحلول عام 2028، فيما سيتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجال طاقة الرياح لإضافة 28 ميجاوات جديدة لطاقة الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لأن تكون لها دور كبير ومتقدمًا في مجال الهيدروجين الأخضر.