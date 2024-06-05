الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "الكهرباء" يكشف التطورات الواعدة فى قطاع الطاقة المتجددة (فيديو)

أيمن حمزة
أيمن حمزة

أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق تنوع مصادر الطاقة والانتقال نحو الطاقة المتجددة، مؤكدًا أنه تم الاعتماد على نسب بسيطة من الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في عمليات توليد الكهرباء. 

وأشار حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلدإلى أن الوزارة تعمل على زيادة المصادر المتجددة والجديدة، سواء كان ذلك عبر استخدام الغاز الطبيعي أو الزيوت الثقيلة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للطاقة وضع تصورًا لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في عمليات توليد الكهرباء، وتشير الاستراتيجية إلى أن نسبة الطاقة المتجددة ستصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وأكد أن القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية تبلغ نحو 4800 ميجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية بحلول عام 2028، فيما سيتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجال طاقة الرياح لإضافة 28 ميجاوات جديدة لطاقة الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لأن تكون لها دور كبير ومتقدمًا في مجال الهيدروجين الأخضر.

أيمن حمزة الكهرباء وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة الوقود الآحفوري توليد الكهرباء الاعلامي احمد موسى على مسئوليتي الغاز الطبيعي المحطة النووية

الأكثر قراءة

عاجل.. خالد بيبو لـ«الدستور»: أنا فى وش المدفع.. وغرفة ملابس الأهلى تحت السيطرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟