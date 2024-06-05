الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

راجع قبل الامتحان.. نموذج امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024،ومن ضمنها امتحان الديناميكا ، وعليه يبحث طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة عن نموذج إجابة امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023، وذلك عبر محركات البحث العالمية.

نموذج امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023


وهناك ترقب بين طلاب الثانوية العامة امتحان الديناميكا خلال العام الدراسى الجارى 2024، ولذلك يبحث الكثير من الطلاب امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023.


وأتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب.

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نموذج امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023 

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نموذج إجابة امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2023  اتسم بالمرونة ويقبل الإجابات الصحيحة والخطوات التي كتبها الطالب لحل كل سؤال.

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أسئلة امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم عدد من الإجابات على امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي، حيث جاءت الأسئلة على النحو التالى والتى يستعرض “الدستور” بعض منها وتشمل…

1) إذا أثرت قوة على جسم كتلته 50 جرامًا فغيرت سرعته من 5 سم / ث إلى 4.5 كم/ س في نفس الاتجاه، فإن مقدار دفع هذه القوة على الجسم=............ داين.ث

9100  -   31150   -   8400  '   665

2) إذا سقط جسم كتلته 500 جم من ارتفاع 490 سم عن سطح الأرض، فإن مقدار كمية الحركة للجسم عندما يصل إلى سطح الأرض =............... كجم م/ث

2450   -    2.45    -     4.9    -   4900

3) إذا كانت قدرة محرك آلة تساوي 9.8 كيلو وات، فإن الزمن الذي تستغرقه هذه الآلة لرفع جسم كتلته 10 كجم مسافة 100 متر أعلى مستوى سطح الأرض يساوي ......... ثانية
1    -    2   -    0.1   -    0.001

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