الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يجدد عقد مازن رضا لاعب اليد لمدة 3 سنوات

يد الزمالك
يد الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد مازن رضا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لمدة ثلاث مواسم قادمة.

ووقع مازن رضا على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك. ويعتبر مازن رضا، من أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ويشغل مركز الجناح الأيسر، وسبق له أن تُوج مع الكوماندوز بـ8 ألقاب خلال السنوات الماضية.

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة اليوم الأربعاء، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها. 

ويعاني أحمد فتوح من إصابة عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية تعرض لها خلال التواجد مع منتخب مصر. وخاض فتوح مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم، بجانب جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. 

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية متواصلة للاعب للوقوف على حالته بشكل مستمر. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة النصر الودية بالأمس، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل أرضية الملعب، بجانب تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإرهاق، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق. 

واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقًا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوفًا من تعرضهم للإجهاد. 

على جانب آخر، أدى اللاعبون الذين شاركوا في جزء من مباراة النصر أمس تدريبات تأهيلية متنوعة لمدة 20 دقيقة داخل أرضية الملعب بجانب فقرة خاصة بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

مازن رضا نادي الزمالك حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد الدكتور محمد أسامة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

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