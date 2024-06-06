الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الخميس 6 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة وبالتالي استمرار حالة الطقس الحارة على مختلف أنحاء البلاد وارتفاع درجات الحرارة خاصة اليوم الخميس.

 

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 6 يونيو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

 

حذرت الأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مع تخطي درجات الحرارة حاجز 40 على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وفي الليل يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

 

 ونوهت الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدًا 

تستمر حالة الطقس شديدة الحرارة غدًا الجمعة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث يكون طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، مع استمرار تكون الشبورة المئية الصباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. 

 

ومن السبت 8 يونيو من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:4) درجة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

يزداد تأثير الكتل الهوائية.. تحذير هام من "الأرصاد" للمواطنين بشأن الطقس

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة اليوم في مصر 

 

القاهرة 41 27

العاصمة الادارية 41 26 

6 اكتوبر 41 26 

بنها 40 26 

دمنهور 39 25 

وادى النطرون 41 26 

كفر الشيخ 39 25 

المنصورة 40 25 

الزقازيق 41 27 

شبين الكوم 40 26 

طنطا 40 25 

دمياط 34 22 

بورسعيد 35 22

الاسماعلية 42 26

السويس 41 26 

العريش 33 21 

رفح 33 21 

رأس سدر 39 24 

نخل 38 17 

كاترين 34 16 

الطور 35 25 

طابا 36 24 

شرم الشيخ 42 30 

الاسكندرية 32 22 

العلمين 33 22 

مطروح 31 21 

السلوم 35 22 

سيوة 42 22 

رأس غارب 41 28 

الغردقة 41 29 

سفاجا 40 28 

مرسى علم 39 28 

شلاتين 40 28 

حلايب 37 29 

أبو رماد 39 28 

رأس حدربة 36 28 

الفيوم 41 23 

بني سويف 42 24 

المنيا 42 24 

أسيوط 42 25 

سوهاج 44 28 

قنا 45 28 

الأقصر 46 29 

أسوان 47 30 

الوادى الجديد 45 28 

أبوسمبل 45 28

txt

خلال ذروة الموجة الحارة.. أستاذ الطب الوقائى يحذر مرضى الحساسية من هذا الأمر

txt

الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة والذروة غدًا

حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا درجات الحرارة اليوم الطقس في الأيام المقبلة اخر اخبار الطقس اخبار الطقس اليوم هيئة الاصاد الجوية اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس

الأكثر قراءة

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. مسجل الخليفة ينتقم من عشيقته بطريقة صادمة

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

اندلاع حريق هائل فى مطعم شهير بشارع الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟