حالة الطقس اليوم الخميس 6 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة وبالتالي استمرار حالة الطقس الحارة على مختلف أنحاء البلاد وارتفاع درجات الحرارة خاصة اليوم الخميس.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 6 يونيو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

حذرت الأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء مع تخطي درجات الحرارة حاجز 40 على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وفي الليل يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ونوهت الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

تستمر حالة الطقس شديدة الحرارة غدًا الجمعة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث يكون طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، مع استمرار تكون الشبورة المئية الصباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

ومن السبت 8 يونيو من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:4) درجة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 41 27

العاصمة الادارية 41 26

6 اكتوبر 41 26

بنها 40 26

دمنهور 39 25

وادى النطرون 41 26

كفر الشيخ 39 25

المنصورة 40 25

الزقازيق 41 27

شبين الكوم 40 26

طنطا 40 25

دمياط 34 22

بورسعيد 35 22

الاسماعلية 42 26

السويس 41 26

العريش 33 21

رفح 33 21

رأس سدر 39 24

نخل 38 17

كاترين 34 16

الطور 35 25

طابا 36 24

شرم الشيخ 42 30

الاسكندرية 32 22

العلمين 33 22

مطروح 31 21

السلوم 35 22

سيوة 42 22

رأس غارب 41 28

الغردقة 41 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 40 28

حلايب 37 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 41 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 42 25

سوهاج 44 28

قنا 45 28

الأقصر 46 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 45 28