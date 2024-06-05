هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض للدوحة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة حتى ترد حماس على المقترح؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

سنتعامل "بجدية وإيجابية" مع أى اتفاق لوقف العدوان.

في السياق، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يرحل الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف هنية أن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى.