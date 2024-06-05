الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض للدوحة

مجلس الحرب
مجلس الحرب

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة حتى ترد حماس على المقترح؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

سنتعامل "بجدية وإيجابية" مع أى اتفاق لوقف العدوان.

في السياق، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يرحل الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف هنية أن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى.

القاهرة الإخبارية حماس المقترح مجلس الحرب وفد التفاوض الدوحة

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