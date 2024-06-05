الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصري للفكر": مصر تتحرك في جميع المسارات لحقن دماء الفلسطينيين

غزة
غزة

قالت نيرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة كارثي وينهار يوما تلو الآخر.

استمرار الحرب الصهيونية على غزة 

وأكدت نيرمين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تتحرك في كافة المسارات من أجل التوصل إلى حل نهائي لمسألة استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وأضاف أن مصر على علاقة وثيقة بالفصائل الفلسطينية، وبالتالي تلعب مصر دور الوساطة من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني.

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 36 شهيدًا و115 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 36586 شهيدًا و83074 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

المصري للفكر والدراسات نيرمين سعيد اكسترا نيوز استمرار الحرب المساعي المصرية

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