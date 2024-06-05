عزت إبراهيم: ما زال هناك تعثر في الحلول الدبلوماسية والسياسية بالمنطقة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، يبدوا أنه لا مكان للدبلوماسية وأن الحلول العسكرية هى التي ما زالت منذ السابع من أكتوبر هي التي تطرح نفسها على المائدة، وما زال هناك تعثر في الحلول الدبلوماسية والسياسية بسبب هذه الموجة الكاسحة من التطرف داخل إسرائيل التي تغلّب صوت المدافع والنيران على الحلول السياسية.

أضاف عزت، الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن ما حدث في الساعة الأخيرة خاصة منذ قليل من استهداف حزب الله لأحد تجمعات الجنود الإسرائيليين في قرية في الجليل فإن هذا ينذر بخطر شديد نظرًا لوقوع ضحايا، وربما سيؤدي لنقطة أو مرحلة جديدة تمامًا في المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في الأيام والأسبوع القادمة.

وأوضح أن هناك أنباء عن الحشد الإسرائيلي للقيام بعملية، لكن العملية الشاملة إذا كانت عملية برية لن تتم في وقت بسيط؛ لأنها تحتاج إلى تجهيز ونقل فرق عسكرية إلى مناطق الحدود، كما أن هناك أنباء عن أن إسرائيل تستعد للدخول في المنطقة ما بين الحدود ونهر الليطاني وإقامة منطقة عازلة وهذا ما يدعو إليه بن غفير وسموتريتش، ودخل رئيس الأركان الإسرائيلي على الخط بقوة، وبات يلمح بأنهم مستعدون للرد والرد الحاسم على حزب الله.