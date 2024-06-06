مواعيد مباريات الخميس 6-6-2024 مصر وبوركينا فاسو اليوم

يزداد البحث عن مواعيد مباريات كرة القدم التي تستقطب الكثير من الجماهير في مختلف الدول لمختلف أنواع الفرق الاوروبية والدولية والأفريقية والمحلية خاصة أن اليوم تقام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو ضمن مباريات تصفيات كأس العالم إفريقيا.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في الدوريات المقامة وعلى رأسها موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم تصفيات كأس العالم - إفريقيا

مباراة مصر وبوركينا فاسو في تمام الساعة 22:00

تقام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

يمكن مشاهدة مباراة منتخبي مصر وبوركينا فاسو من خلال قنوات بي إن سبورت وهي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب في تصفيات كأس العالم 2026 بـ 6 نقاط، بينما منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط.

قائمة منتخب مصر في مباريات تصفيات كأس العالم

حارس المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد عواد - المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - أحمد رمضان بيكهام - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد حمدي - عمر كمال.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أحمد أمين أوفا - محمد شريف - محمد الشامي.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم - إفريقيا

مباراة بنين ورواندا في تمام الساعة 22:00

مباراة مالي وغانا في تمام الساعة 22:00

مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 22:00

مباراة الجزائر وغينيا في تمام الساعة 22:00

مباراة ليبيا وموريشيوس في تمام الساعة 19:00

مباراة موريتانيا والسودان في تمام الساعة 19:00

مباراة الكونغو والنيجر في تمام الساعة 19:00

مباراة غينيا بيساو وإثيوبيا في تمام الساعة 19:00

مباراة مالاوي وساو تومي وبرينسيبي في تمام الساعة 16:00

مواعيد مباريات ودية دولية

مباراة هولندا وكندا في تمام الساعة 21:45

مباراة المكسيك وأوروجواي في تمام الساعة 04:00