الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة تساعدك على التركيز خلال فترة الامتحانات

اطعمة
اطعمة

مع اقتراب أيام امتحانات الثانوية العامة، يتزايد القلق والتوتر بين الطلاب، مما يجعل من الضروري الاعتناء بصحتهم الجسدية والعقلية لتعزيز أدائهم الأكاديمي. فاختيار الغذاء الصحيح يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الوظائف الدماغية والقدرة على التحصيل الدراسي.

خلال السطور التالية سنتناول أبرز الأطعمة التي ينبغي على الطلاب تضمينها في نظامهم الغذائي خلال أيام الامتحانات لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن.

الأسماك

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونة، والماكريل غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية التي تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة والتركيز.

المكسرات والبذور

اللوز، وبذور الكتان والشيا تحتوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة وأحماض دهنية صحية تساهم في تعزيز وظائف الدماغ.

الفواكه

التوت، البرتقال، والموز هي مصادر غنية بالفيتامينات والمعادن. التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن وظائف الدماغ، بينما يحتوي البرتقال على فيتامين C الذي يدعم الجهاز العصبي.

الخضروات الورقية

السبانخ، الكالي، والبروكلي غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والفولات، التي تدعم صحة الدماغ وتحسن التركيز والانتباه.

الحبوب 

الشوفان، الأرز البني، والكينوا توفر طاقة مستدامة بسبب احتوائها على الألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يحافظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ويدعم التركيز.

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البيض

البيض مصدر ممتاز للكولين، الذي يعزز صحة الدماغ والذاكرة، بالإضافة إلى البروتينات التي تدعم الطاقة والثبات.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية التي تدعم وظائف الدماغ وتساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي يمكن أن تعزز الذاكرة والتركيز، ولكن يجب تناولها باعتدال.

الماء

الحفاظ على الترطيب أمر أساسي لأداء الدماغ، تأكد من شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كميات معتدلة من الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز الانتباه واليقظة.

فتناول هذه الأطعمة بانتظام خلال فترة الامتحانات يمكن أن يساعد الطلاب على الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة، وتعزيز وظائف الدماغ، وتحسين التركيز، مما يدعم أداءهم الأكاديمي بشكل أفضل.

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