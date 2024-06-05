الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر: الحكومة تسابق الزمن لتشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة

جريدة الدستور

كشفت مصادر مطلعة،عن صدور توجيهات بشأن الإسراع في الانتهاء من تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى.

 وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء من تشغيل أول مصنع مطور وتم التعاقد على تصدير منتجاته للخارج وجاري العمل على سرعة الانتهاء من تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، حيث جاري حاليا تركيب معداته عقب وصولها من الخارج بالإضافة إلى تدريب العاملين للعمل على المعدات الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة خلال شهر أكتوبر القادم، وجاري العمل على زيادة التعاقدات الخارجية لمنتجات المصنع التي تحمل العلامة التجارية نيت ومحلة وهي العلامة التي ستغزو العالم بمنتجات الغزل والنسيج الجديدة.

 

فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه صناعة الغزل والنسيج تعتبر من الصناعات الحيوية في العديد من الاقتصادات، حيث تلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية يحمل أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 
وأوضح أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية وتوفير فرص عمل  كما يعزز هذا التطوير مكانة البلد في السوق العالمية ويسهم في تنويع مصادر الدخل.

وأكد أن تحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني تقنيات إنتاج نظيفة وصديقة للبيئة، مما يحقق فوائد بيئية واجتماعية للمجتمع، لافتا إلى أن تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية يعد خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

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