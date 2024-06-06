لم تشهد أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت أي تحرك يذكر على مدار الشهريين الماضيين، حيث كانت تشهد تقلبات بصورة مستمرة فيما قبل هذه المدة، ويعنى هذا الاستقرار في الأسعار استقرار أسعار الوحدات السكنية لارتباط الإثنين ببعضهما.

وننشر في التقرير التالى أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في مصر.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم

سعر حديد بشاي 41،000 جنيه.

سعر حديد العتال 39،000 جنيه.

سعر حديد المعادى 38،000 جنيه.

سعر حديد الكومى 38،000 جنيه.

سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه.

سعر حديد عطيه 38،500 جنيه.

سعر حديد العشري 37،500 جنيه.

سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه.

سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه.

سعر حديد المصريين 41،000 جنيه.

سعر حديد سرحان 38،000 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر حديد عز اليوم

وبالنسبة لسعر حديد عز الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق العمراني المصري استقر السعر للموزع 40،700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، والسعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة 41،718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن، وكذلك الحال بالنسبة للسعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42،165 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

أسعار مواد البناء.. سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المعلم 1،970 جنيه.

سعر اسمنت السهم 1،940 جنيه.

سعر أسمنت الفهد 1،920 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل 1،930 جنيه.

سعر اسمنت العسكري بني سويف 1،950 جنيه.

سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه.

سعر جنوب الوادي 1،930 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص 1،950 جنيه.

سعر أسمنت السويس 1،990 جنيه.

سعر أسمنت السويدي 2،100 جنيه.

سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1،920 جنيه.

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيه.

سعر أسمنت حلوان 1،980 جنيه.

سعر أسمنت المنيا 1،950 جنيه.

سعر أسمنت المهندس 2،160 جنيه.

سعر أسمنت تايتان 1،970 جنيه.

سعر أسمنت المصري 1،940 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز 2،040 جنيه.

سعر أسمنت التعمير 1،980 جنيه.

سعر أسمنت الصعيد 2،150 جنيه.

سعر أسمنت أسيوط 2،130 جنيه.

سعر أسمنت المصريين 1،990 جنيه.

سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه.

سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه.

سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه.

سعر أسمنت أسوان 2،150 جنيه.

سعر أسمنت السد العالي 2،130 جنيه.

سعر أسمنت قنا 2،350 جنيه.