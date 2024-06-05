الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كبار السن في دائرة الخطر.. أكثر الفئات عرضة للوحدة؟

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

ينطلق عرض مسلسل دواعي سفر على منصة واتش ات watch it والذي يتناول قضية الوحدة والشعور بالاكتئاب في فئات عمرية مختلفة لاسيما لدى كبار السن.

من الممكن أن يعرض الاكتئاب صاحبه إلى مخاطر جمة تصل إلى الانتحار، واعتادت منصة watch it  دائما على السبق في تقديم أعمال مختلفة وإنسانية تمس الجمهور وتصل لهم بكل سهولة، وتقدم القضية بشكل مميز في أعمالها الأصلية.

ويتناول المسلسل الذي يعرض منه حلقتين كل أسبوع أيضًا كيفية محاربة الاكتئاب والوحدة، والتعرف على أنواع الوحدة وكيف كل شخص يتعامل معها، وقيمة الأهل في حياتنا ومدى أهميتهم في الوقوف في مواجهة كل ما يهاجم أحد أفرادها حتى وإن كان شعورًا معنويًا.

الاكتئاب والشعور بالوحدة  لدى كبار السن 

ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي الشعور بالوحدة والاكتئاب خاصة لدى كبار السن والمسنين الذين يتحسسون من أصغر المواقف ويشعرون بالإهمال من قل من حولهم.

يعد الاكتئاب اضطرابًا شائعًا لدى كبار السن ومن الممكن أن يتسبب لهم في مخاطر كبيرة خاصةً مع صعوبة تشخيصه في هذه السن الذي قد يفسرها الأطباء في معظم الأحيان بأنها أعراض الشيخوخة وتقدم السن.

وتعد ممارسة التمارين الرياضية، والنشاطات الجسدية الخفيفة لها تأثير قوي محسن للمزاج يضاهي الأدوية المضادة للاكتئاب، وذلك لدى جميع الفئآت العمرية.

وأيضًا التواصل الاجتماعي يقلل من الشعور بالوحدة ذلك بأن التواصل مع الآخرين يلعب دورًا كبيرًا في إزالة غيمة الاكتئاب وإبقائها بعيدة.

مسلسل دواعى السفر مكون من 10 حلقات ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء

“دواعى السفر” مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

يشارك في مسلسل دواعي السفر عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم أمير عيد ونادين وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي، وإخراج محمد ناير، ويعرض بشكل حصري على منصة «watch it»، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 12 صباحًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

مسلسل دواعي سفر الاكتئاب الانتحار أمير عيد كبار السن

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