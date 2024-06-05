أبطال وصنّاع «الوصفة السحرية: نقدم المشاكل اليومية للبيوت المصرية بحلوها ومرها فى قالب كوميدى

تبدأ فضائية DMC عرض أولى حلقات مسلسل «الوصفة السحرية»، لزواج ناجح، الجمعة، ولمدة ٤٥ يومًا، هى عدد حلقات العمل الذى يناقش قضايا اجتماعية بشكل كوميدى خفيف، ويسلط الضوء على الحياة الزوجية فى مختلف الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، إضافة إلى طرح حلول للمشكلات الأسرية التى تنتج عن الاختيار الخاطئ لشريك الحياة.

وحقق الفيديو الترويجى للمسلسل انتشارًا واسعًا خلال الأيام الماضية، نظرًا لتضمنه مشاهد لمشكلات اجتماعية أسرية أثارت فضول الجمهور، وجعلته متحمسًا لمشاهدة العمل.

تواصلت «الدستور» مع أبطال العمل للحديث عن كواليس تصوير المسلسل، والقضايا التى يناقشها، إضافة إلى الخطوط العريضة للشخصيات التى يجسدونها، والصعوبات التى واجهتهم.

إسلام جمال: كل من يشاهد العمل سيرى نفسه فى شخصياته

قال الفنان إسلام جمال إن المسلسل يناقش مشكلات اجتماعية شائعة داخل البيوت المصرية، وإن العمل تجربة «لذيذة» وكل حلقة ستجذب الجمهور لمعرفة الأحداث المقبلة، نظرًا لما يتميز به العمل من خفة ظل وإثارة وتشويق.

وأضاف أنه يتمنى أن يستمتع الجمهور بمشاهدة العمل دون ملل، نظرًا إلى أن المشاهدين اعتادوا مؤخرًا على مسلسلات الـ١٥ حلقة أو أقل، لافتًا إلى أن أحداث العمل تحتمل إطالة مدة العرض إلى ٤٥ حلقة، لأنه يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، ويناقش جملة من المشكلات التى تمس مختلف الفئات العمرية، ما يجعله عملًا مشوقًا ومثيرًا وبعيدًا عن الملل والتكرار. وأشار إلى أن أحداث العمل تتضمن مفارقات كوميدية لطيفة، وهذا هو السبب الذى شجعه على المشاركة فى البطولة، مؤكدًا أن العمل يناقش كل مشكلات الزواج، ما يجعل كل من يشاهده يرى نفسه فى شخصية من شخصيات المسلسل، كما أن أحداثه تشبه الروتين اليومى لكل البيوت المصرية، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور الذى يحرص على متابعة ردود أفعاله فى كل عمل يشارك به.

وعن تعاونه مع أبطال المسلسل، قال إنه استمتع بأجواء كواليس المسلسل التى ملأتها روح التعاون والحب بين الجميع، لافتًا إلى أن وجود عدد كبير من الفنانين فى عمل فنى واحد يزيد الأمر متعة وبهجة فى الكواليس، مؤكدًا أنه يظهر بشكل جديد ومختلف خلال الأحداث، حيث يجسد دور رجل متزوج من الفنانة بسمة داود، ويتعرضان لمشكلات زوجية، وتربطهما علاقة بمن حولهما من نفس سكان «الكومباوند».

أما عن رأيه فى تطور الأعمال التليفزيونية، فأوضح أن هناك تطورًا ملحوظًا على مدار الأعوام القليلة الماضية، بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى أسهمت بشكل رئيسى فى الاهتمام بإنتاج أعمال خارج الموسم، حتى لا يتركز إنتاج وعرض الأعمال الدرامية على أوقات محددة فى السنة، وهو ما أتاح الفرصة لعدد كبير من النجوم الشابة وأصحاب الخبرات بالعمل على مدار العام، وأتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بالأعمال الدرامية فى كل الأوقات.

عماد رشاد: أؤدى دور طبيب تجميل فقد زوجته

أكد الفنان عماد رشاد أن مسلسل «الوصفة السحرية» توافرت فيه كل عناصر النجاح، لذا وافق فورًا على المشاركة بالعمل، مشيرًا إلى أن مخرج المسلسل خيرى سالم بذل مجهودًا كبيرًا، وكذلك كل فريق العمل.

وأوضح: «أجسد خلال أحداث المسلسل شخصية طبيب تجميل فقد زوجته، ويعيش مع ابنته ومن أجلها، وينجذب عاطفيًا لفتاة تسكن معه فى نفس الكومباوند، ويتعرض لمواقف كثيرة فى إطار (تشويقى لايت)»، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع المخرج خيرى سالم مجددًا، ويعتبر نفسه بذلك من المحظوظين.

ولفت إلى أنه سعيد بالتعاون مع كل الفنانين المشاركين فى المسلسل، خاصة الفنانة شيرى عادل التى تجسد دور ابنته: «شعرت بأنها ابنتى بالفعل».

وذكر أن الفنانة لقاء سويدان تجسد شخصية الفتاة التى وقع فى غرامها: «كان هناك تناغم بينى وبين لقاء، ما جعل التصوير ممتعًا، وأعتقد أن الجمهور سيلاحظ ذلك».

وأكد أن المسلسل اجتماعى ويناقش المشاكل الزوجية بشكل ظريف، لكن لا يمكن تصنيفه كمسلسل كوميدى صرف، لافتًا إلى أنه يتمنى نجاح العمل.

وأوضح أن جميع المشاركين فى المسلسل حرصوا على خروجه بأفضل شكل، والقصة تطرح المشكلة وحلها فى نفس الوقت، ما يزيد الأمر متعة بالنسبة للمشاهد.

وعن الصعوبات التى واجهها خلال التصوير، قال عماد رشاد: «كنت أضطر للاستيقاط فجرًا، لأن مركز التجميل الخاص بى ضمن الأحداث محاط بالزجاج من كل الجهات، أى أننا يجب أن نحرص على الإضاءة الخارجية.. كانت الناس تنام وإحنا ننزل نبدأ نصور».

سلوى محمد على: ابتعدت عن «الأم الطيبة» والشخصية تقدم جانبًا كوميديًا

أكدت الفنانة سلوى محمد على أن هناك عدة أسباب شجعتها للمشاركة فى مسلسل «الوصفة السحرية»، أهمها أن العمل مكتوب بشكل جيد جدًا، والدور الذى تجسده خلال الأحداث جديد ومختلف عليها تمامًا عما قدمته من قبل.

وأضافت «سلوى»: «كنت دائمًا أجسد شخصية الأم الطيبة، لكن فى هذا العمل أظهر بشكل مختلف»، موضحة: «الشخصية تتضمن بعض الكوميديا، العمل يسلط الضوء على مشاكل المرأة أيضًا».

وأشارت إلى أن هناك مشاهد تضم مجموعة من السيدات من أعمار وظروف مختلفة يجتمعن بصفة مستمرة لأنهن جارات، ويبحثن عن حلول للمشاكل التى تواجههن.

وعن تعاونها مع المخرج خيرى سالم، ذكرت: «هو من ألطف الناس، وهادئ فى اللوكيشن، ويمتلك أدواته ويعرف هدفه»، مشيرة إلى أنها سعيدة بكم الفنانين المشاركين فى هذا المسلسل.

ولفتت إلى أن الدراما التليفزيونية قائمة على البطولة الجماعية، وأن المسلسل لا ينجح بنجم واحد.

وأضافت أنها تحب المسلسلات التى تعرض خارج الموسم الرمضانى: «حققت نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية»، مؤكدة: «مسلسلات الأوف سيزون تسببت فى ظهور العديد من المواهب الجديدة، وأدخلت المتعة فى قلوب المشاهدين، بسبب متابعتهم أعمالهم التليفزيونية المفضلة فى أجواء هادئة بعيدًا عن ازدحام موسم رمضان».

شيرى عادل تدخل فى مشاكسات مع حماتها بسبب حملها الأول

تلعب الفنانة شيرى عادل دور البطولة فى المسلسل، وتظهر فى دور ابنة طبيب تجميل شهير يجسده الفنان عماد رشاد، والدتها متوفاة، وتتزوج من الفنان عمر الشناوى، وتواجه العديد من المشكلات الزوجية، خاصة أنها زوجة جديدة وتصبح أمًا لأول مرة، فتعانى أثناء فترة الحمل، وتنفر من تعامل والدة زوجها لها بشكل قاسٍ.

وتظهر الفنانة هالة فاخر ضمن الأحداث كضيفة شرف بدور والدة زوج شيرى عادل، ويجمعهما عدد من المشاهد الكوميدية الطريفة، بسبب الضغوطات التى تواجهها شيرى أثناء حملها الأول.

لقاء سويدان: أجسد دور «هانيا» وأحب مسلسلات «الأوف سيزون»

أوضحت الفنانة لقاء سويدان أن أحداث العمل ونوعيته سبب انجذابها للمشاركة فى بطولته، لافتة إلى أنه عمل كوميدى اجتماعى يمس كل بيت مصرى، إضافة إلى أن الدور الذى تقدمه خلال الأحداث جديد ومختلف تمامًا عما قدمته من قبل خلال أعمالها الفنية.

وأضافت أنها تجسد خلال المسلسل دور «هانيا»، وهى فتاة متحررة بشكل كبير ومثقفة، مؤكدة أنها بشكل عام شخصية جديدة عليها وستفاجئ جمهورها بطريقة ملابسها وطلتها، لافتة إلى أنها ظلت مدة كبيرة بعيدة عن الأعمال الكوميدية، إضافة إلى أن فريق العمل جديد وتتعاون معه لأول مرة، باستثناء الفنانة شيرى عادل، التى جمعتهما أعمال فنية عديدة من قبل.

أما عن رأيها فى أعمال خارج الموسم، فقالت إنها تحب الدراما التليفزيونية وإنها من أوائل الفنانين الذين شاركوا فى عمل درامى تليفزيونى خارج الموسم، وهو مسلسل «زى الورد» مع الفنان يوسف الشريف، عام ٢٠١٢، ومسلسل «أريد رجلًا» عام ٢٠١٥، وغيرها من الأعمال، مؤكدة أن مسلسلات رمضان أيضًا لها طابع خاص، ورونق مختلف، ولكن «الأوف سيزون» هو المفضل بالنسبة لها.

محمد أبوداود: تقديم حلول لمشاكل الأزواج

أشار الفنان محمد أبوداود إلى أن فكرة مسلسل «الوصفة السحرية» هى سبب موافقته على المشاركة فى العمل: «فكرة متميزة، وتناقش المشاكل الزوجية على كل المستويات، سواء شبابًا أو كبارًا أو لديهم أبناء وهكذا».

وأضاف «أبوداود» أن المسلسل يناقش قضايا تمس جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، مؤكدًا أن العمل يقدم حلولًا لمشكلات تواجه كل الأزواج. ولفت إلى أنه عمل اجتماعى خفيف الظل، ويجسد خلاله شخصية رئيس تحرير كبير السن، متزوج من فتاة صغيرة «قد بنته»، وابنته متزوجة، ودائمًا يشعر بالخوف من الإنجاب من زوجته الجديدة، ومن المشاكل التى يواجهانها بسبب أنه يجد أن ابنته تقع فى نفس المشاكل. وعن تعاونه مع المخرج خيرى سالم، أكد «أبوداود» أنه استمتع بالعمل معه، وهو مخرج واع ومتميز وهادئ، موضحًا أن كواليس العمل مع الفنانين والصناع كانت ممتعة ومبهجة، وكان حزينًا مع اقتراب انتهاء التصوير، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.