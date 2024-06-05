شيكابالا.. مجلس الزمالك والمدير الفنى يرغبان فى اعتزاله وعباس يدعم استمراره موسمًا آخر

كل الشواهد تؤكد أن أيام محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الزمالك، أصبحت معدودة داخل المستطيل الأخضر، لعدة اعتبارات، أهمها ابتعاد اللاعب عن مستواه المعروف منذ فترة ليست بالقليلة، بالإضافة إلى كثرة إصاباته وصعوبة تأهيله، نظرًا لعامل السن، ووصوله إلى عمر ٣٨ عامًا، لأنه من مواليد ٥ مارس ١٩٨٦.

يعد «شيكابالا» واحدًا من أبرز النجوم الذين نجحوا فى كتابة أسمائهم بحروف من نور فى تاريخ كرة القدم، لذا يلقبه كثيرون من جمهور الزمالك وعشاق القميص الأبيض بـ«الأسطورة».

ولأنه لاعب يمتلك شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة لدى المنتمين للقلعة البيضاء، يتعامل أعضاء مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بحذر شديد مع سيناريو إعلان اللاعب عن رغبته فى الاعتزال بنهاية الموسم المقبل، فى ظل وجود رغبة من الإدارة البيضاء فى اعتزاله بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الفترة الماضية مناقشة ملف اعتزال «شيكابالا»، وكان قرار عدد غير قليل من مسئولى الزمالك هو عدم التجديد للاعب، لكن التردد ظل سيد الموقف فى ظل خشية أصحاب القرار من شعبية أسطورة القلعة البيضاء، ورغبتهم فى إقناعه بالخروج للجمهور والإعلان عن اعتزاله بنفسه، وبشكل رسمى، مستغلًا نجاح الزمالك فى الفوز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، ليكون ذلك أفضل ختام لمسيرته.

ويعتمد أصحاب هذا الرأى على رغبة البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، فى الاستغناء عن خدمات «شيكابالا»، نظرًا لعامل السن، خاصة أن اللاعب سيصل إلى ٣٩ عامًا فى حالة التجديد له لمدة موسم آخر.

فى المقابل، تقف رغبة ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، عقبة فى وجه من يرون ضرورة اعتزال اللاعب، خاصة أن «عباس» هو من يتحمل قيمة عقد «شيكابالا»، وسبق له أن دفع للاعب قيمة عقده «كاش» عن آخر موسمين، بالإضافة إلى أنه الممول الرئيسى لأغلب صفقات القلعة الحمراء، وينفق كثيرًا من جيبه الخاص على النادى الذى يمر بظروف مالية صعبة فى الفترة الماضية، جعلته يتحمل كثيرًا من الغرامات، والأحكام واجبة النفاذ من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وفى ظل التنازع بين الموقفين، أوضح مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الزمالك أن شعبية «شيكابالا» الجارفة، داخل مصر وخارجها، تضطر الجميع للتعامل مع ملف التجديد له بحرفية شديدة، بمنح اللاعب حرية اتخاذ القرار، إما بالاستمرار فى الملاعب أو الاعتزال، وإن كانت الإدارة ترحب أكثر بمسألة اعتزاله، لبدء سيناريو تجهيزه ليكون كادرًا إداريًا فى النادى إن أراد، أو دعمه عبر توفير الدورات اللازمة، لتأهيله للعمل الفنى، لو كان يفضل ذلك.

وكشف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، عن أنه من المقرر أن يعقد مجلس الزمالك جلسة مع «شيكابالا» يتم خلالها الاتفاق على السيناريو النهائى الخاص بمصيره مع الفريق الأبيض، موضحًا أنه لن يتم إجبار اللاعب على الاعتزال، بل دفعه لاتخاذ قراره بشكل شخصى، احترامًا لكونه أحد أصحاب الشعبية الكبيرة، وأحد اللاعبين الأكثر جماهيرية بين أبناء القلعة البيضاء.