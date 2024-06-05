لسان أفشة.. نقاد وخبراء يحللون سبب فشل نجوم الرياضة فى التعامل مع الإعلام: أزمة نفسية وثقافية

أصبح محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، حديث وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، بعد حديثه فى إحدى القنوات الفضائية، الذى أثار ضجة كبيرة.

وتسبب حديث «أفشة» فى وقوعه فى ورطة، قد تؤثر بالسلب على مستقبله داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك حالة غضب شديدة من التصريحات التى أدلى بها، استدعت قيام مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، بمنعه من المشاركة فى المران الجماعى، بعد أن عبر بعض زملائه عن استيائهم من تصريحاته.

وإذا كان المثل الشعبى يقول «لسانك حصانك.. إن صنته صانك»، فإن «أفشة»- بسبب لسانه- أكد مجددًا فشل غالبية نجوم كرة القدم فى التعامل مع وسائل الإعلام، وانضم لآخرين سبقوه فى هذه الظاهرة السلبية، التى لم ينج منها إلا قليل من اللاعبين، الذين امتازوا بذكائهم الاجتماعى ولباقتهم فى الحديث، مما يستدعى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وبحث أسبابها مع عدد من النقاد الرياضيين وخبراء علم النفس والاجتماع.

حسن المستكاوى: المشكلة فى انحدار الثقافة العامة.. والبيت هو كلمة السر

أوضح الناقد الرياضى الكبير حسن المستكاوى أن السر فى أزمة «لسان الرياضيين» يعود إلى انحدار الثقافة العامة للمجتمع فى مختلف المجالات، خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها أزمة عامة تؤثر بالسلب على الشخصيات العامة وليس لاعبى كرة القدم فقط. وقال: «المستكاوى إن تلك الأزمة ليست لها أى علاقة بالمستوى التعليمى للشخص أو حتى بالمستوى الاجتماعى، لكن تعود إلى قلة القراءة وانعدام التثقيف وهذه مشكلة العصر الحالى.

وأضاف: «لم يعد الشخص يمتلك الوقت لقراءة كتاب، بينما فى الماضى كان اللاعب والفنان والكاتب الصحفى يقرأون أى كتاب فى أى مجال».

وعن إمكانية تفعيل المبادرات الخاصة بتوعية اللاعبين بإمكانية التعامل مع وسائل الإعلام، قال: «هذه فكرة جيدة، لكنها ستكون بمثابة مُسكّن، لأن الأزمة فى البيت والبيئة والنشأة، واللاعب لا بد أن يكون لديه حافز للمعرفة وتوسيع مداركه، دون أن يطلب أحد منه ذلك».

جمال فرويز: المنظومة الإعلامية بالأندية مسئولة عن تجهيزهم

قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن الأطباء النفسيين المكلفين بالعمل داخل الأندية الرياضية، وأيضًا المتحدثين الإعلاميين، لا بد أن يكون لهم دور رئيسى فى تهيئة اللاعب قبل إجراء أى حوار صحفى أو لقاء فى أى وسيلة إعلامية، حتى يكون مؤهلًا للتعامل مع وسائل الإعلام. وأضاف: بعدما شاهدت حلقة «أفشة»، أرى أن المنظومة الإعلامية بنادى الأهلى كان لا بد لها أن تطلّع على أسئلة الحلقة، كما أن اللاعب لم يكن مهيئًا من الجانب النفسى، وكان على الطبيب النفسى أن يقوم بتهيئة اللاعب من الناحية النفسية، وعلى المتحدث الإعلامى أن يراجع الأسئلة والموضوعات، بالاتفاق مع الصحفى أو مقدم البرنامج، مع مساعدة اللاعب فى الإجابة عنها».

وتابع: «إجابات أفشة عن الأسئلة تشير إلى أن اللاعب يعانى الإحساس بالقهر والمظلومية، وهو شعور نفسى لدى اللاعب، ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا أو مُطابقًا الواقع، وهو ما ظهر مثلًا فى قوله: أنا أفضل لاعب فى مصر، وهناك لاعبون عظماء- مثل محمود الخطيب على سبيل المثال- لم يتورطوا أبدًا فى قول مثل هذه الكمات، وهم فى قمة مجدهم، لذا فإن الأمر يشير إلى معاناة اللاعب النفسية، التى كانت تلازمه وقت إجراء الحوار». وأكد «فرويز» ضرورة الاهتمام بالطب النفسى فى الأندية الرياضية، وتكثيف جلسات الأطباء النفسيين مع اللاعبين، ليس فقط قبل المباريات الحاسمة، لكن أيضًا فى حياتهم العامة، خاصة قبل التواصل مع وسائل الإعلام.

أشرف محمود: التأهيل الثقافى يجب ألا يقل عن التأهيل الفنى

أكد الدكتور أشرف محمود، المعلق الرياضى ورئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، أن الأندية المصرية مقصرة تمامًا فى عملية تثقيف لاعبيها وتوعيتهم، لافتًا إلى أن الأندية المصرية، وتحديدًا الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك، تهتم دائمًا بالمستوى الفنى للاعبين فقط من أجل إحراز الألقاب، دون الاهتمام بالصورة العامة لنجومها خارج الملعب. وقال: «باستثناء بعض النماذج الفردية، التى قامت بتثقيف نفسها أو ساعدتها البيئة المحيطة فى البيت والمدرسة، كاللاعبين شريف إكرامى ومصطفى شوبير على سبيل المثال، فإن الغالبية العظمى من نجوم الكرة المصرية يعانون من فقر ثقافى ولا يمتلكون أى لباقة فى الحديث». وأضاف: «هناك نجوم آخرون، مثل محمد صلاح ومحمد الننى ساعدهما الاحتراف والبيئة المحيطة على التثقيف، خاصة أن الأندية فى أوروبا تطالب اللاعبين فى أثناء السفر والمعسكرات بقراءة كتب فى علم النفس، فى الأوقات بين التدريبات الفنية والبدنية، وهذا يساعد على الإلهام وتطوير الشخصية، وللأسف نحن نفتقد هذا الأمر هنا فى مصر». وتابع: «أتمنى أن تهتم الأندية والإعلام الرياضى بإضافة محتوى تثقيفى للاعبين، حتى تتحسن صورتهم العامة أمام الجماهير، خاصة أن ما فعله أفشة هو أمر بعيد كل البُعد عن التصرف السليم، لأن للظهور الإعلامى قواعد يجب احترامها».

طه إسماعيل: الثقافة ضرورة لتطوير الشخصية

أكد الكابتن طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بنادى الأهلى، ولاعب الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، أن أزمة اللاعب محمد مجدى أفشة تعد نموذجًا مصغرًا لواحدة من مشكلات الرياضة فى مصر فى الوقت الحالى، والمتمثلة فى عدم اهتمام اللاعبين بالجوانب الخاصة بتطوير شخصيتهم بعيدًا عن الملاعب.

وقال: «نجومية لاعب الأهلى أو الزمالك مسئولية كبيرة يجب أن يحافظ عليها، والنجم ليس شرطًا أن يكون مميزًا فى الملعب فقط، بل لا بد أن تكون شخصيته خارج الملعب لا تقل عن مستواه الفنى داخل الملعب أيضًا».

وأضاف: «لا بد أن تهتم الأندية الكبيرة بالجانب الثقافى، من خلال تنظيم الصالونات الثقافية والندوات الأدبية، مع حث اللاعبين على المشاركة فيها، وتحفيزهم على القراءة والتثقيف فى مختلف المجالات».