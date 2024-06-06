الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6 يونيو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

الحفاظ على  مواعيد الصلاة للفروض الخمس من أهم العبادات والطاعات لتحقيق الهدوء النفسي والشعور بالراحة والسكينة باعتبارها أهم من دور في تعظيم الله والالتزام بأحكامه.

ننشر في التقرير مواعيد الصلاة اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في محافظات مصر التي تختلف أوقات الصلاة من محافظة لأخرى. 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:09 ص

موعد أذان الظهر: 12:54 م 

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:54  م

موعد أذان العشاء: 9:27 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:09 ص

موعد أذان الظهر: 12:59  م

موعد أذان العصر: 4:38 م

موعد أذان المغرب: 8:02 م

موعد أذان العشاء: 9:37 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 3:59  ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م 

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:53 م

موعد أذان العشاء: 9:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:09 ص

موعد أذان الظهر: 12:54 م 

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:54  م

موعد أذان العشاء: 9:27 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 4:13 ص

موعد أذان الظهر: 12:55  م 

موعد أذان العصر: 4:29   م

موعد أذان المغرب: 7:54 م

موعد أذان العشاء: 9:26  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:05  ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م 

موعد أذان العصر: 4:30  م

موعد أذان المغرب: 7:55 م

موعد أذان العشاء: 9:28 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:52  م 

موعد أذان العصر: 4:19  م

موعد أذان المغرب: 7:45 م

موعد أذان العشاء: 9:12 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:24  ص

موعد أذان الظهر:  12:47 م 

موعد أذان العصر: 4:07 م

موعد أذان المغرب: 7:34 م

موعد أذان العشاء: 8:59  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 3:54 ص

موعد أذان الظهر: 12:44 م

موعد أذان العصر: 4:22 م

موعد أذان المغرب: 7:47  م

موعد أذان العشاء: 9:21 م

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