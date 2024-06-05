قد يزامل رونالدو.. النصر السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع بيبي

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، وجود اهتمام من نادي النصر السعودي بالتعاقد مع بيبي مدافع بورتو البرتغالي ومنتخب البرتغال.

وينتهي عقد بيبي مع فريقه بورتو البرتغالي بنهاية شهر يونيو الجاري، حيث قارب ارتباطه الطويل مع النادي على الانتهاء.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن بيبي سيرحل عن بورتو، وتلقى بالفعل عرضًا مغريًا من النصر السعودي، حيث يمكنه أن يعود لمزاملة صديقه كريستيانو رونالدو، كذلك الثنائي أوتافيو مونتيرو وأليكس تيليس.

وأوضح التقرير أن بيبي قرر اللعب لموسم آخر في الملاعب، مدركًا أن لديه الظروف البدنية للقيام بذلك، لكن إدارة النادي البرتغالي تدرك أن استمراره في الفريق سيؤثر على سياسة التجديد الخاصة بالنادي.

وسيجري أندريه فيلاس بواش الرئيس الجديد لـ بورتو، أيضًا محادثة مع بيبي، والتي قد تكون حتى قبل بطولة أمم أوروبا 2024، حيث ينوي ضمان خروج سلس للاعب الذي يتمتع بعلاقة قوية بالنادي، إضافة إلى النصر لدى المدافع البرتغالي الدولي البالغ من العمر 41 عامًا، أيضًا أندية مهتمة بضمه في تركيا والبرازيل وقطر.