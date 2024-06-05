وزير العمل يشارك فى الملتقى الدولى للتضامن مع عمال فلسطين

شارك حسن شحاتة، وزير العمل، مساء الأربعاء في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة والذي نظمته منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية"، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بحضور محمد عادل سكرتيرِ أولٍ في بعثةِ مصرَ الدائمة بجنيف، ووفد العمل المصري.

الملتقى السنوى التضامني

حضر الملتقى "وزراء ورؤساء منظمات عمالية، وأصحاب أعمال، وعمال حول العالم، حيث ينعقد "الملتقى" على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية "إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة"، خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري بجنيف، بحضور 5000 مندوب يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

تحدث في الملتقى جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، ووزيرة العمل الفلسطينية د.إيناس العطاري وكلمة رئيس المجموعة العربية وممثلي فرق الحكومات وأصحاب الأعمال، والعمال المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، عبرت كلماتهم فى مجملها عن الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال وفضح الممارسات وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.

منظمة العمل الدولية

أكد المتحدثون أهمية ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو بأنه: "لا عدالة اجتماعية في ظل الاحتلال"، وليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي".. كما أكد المتحدثون على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الإسرائيلي بضم الجولان السوري، وكذلك بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.

ودعا المتحدثون جميع المشاركين وكافة المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دعم استراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية، بالتعاون بين منظمتي العمل الدولية، والعربية، ووزارة العمل بدولة فلسطين.