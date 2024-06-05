حسام حسن: هناك حارسان جاهزان للقاء الغد.. ولا توجد أزمة مع أى لاعب

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على جاهزية حارسين لمباراة الغد أمام بوركينا فاسو، نافيًا تحديد هوية الحارس الذي سيخوض لقاء الغد.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو غدًا الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال الولايات المتحدة 2026.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "لم أحدد الحارس الذي سيبدأ مباراة الغد لكن هناك حارسين جاهزين لمباراة الغد".

وأضاف: "لا توجد أي أزمة مع حسين الشحات أو أي لاعب، جميعهم متاحون والقائمة الأولية تضم 60 لاعبًا ومع وجود أي طارئ نستعين لكل لاعب وفقًا للدور الخاص به ووفقًا لحاجة الفريق".

وتابع: "الجماهير المصرية هي المحفز الأول والمساند للاعبين والجهاز الفني، ونفاد تذاكر المباراة ليست مفاجأة بالنسبة لي لأننا منذ أن كنا لاعبين اعتدنا على مساندة الجماهير لمنتخب مصر".

وواصل: "كل المنتخبات صعبة وليس بوركينا فاسو فقط، المشوار مازال طويلا والحسابات ممتدة ومباراة الغد ممهمة للغاية ومهم الفوز لأن الانتصار سيسهل مهمتنا كثيرًا".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو للمباراة المقرر لها العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات الأإريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

أدار الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وشعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

على جانب آخر، حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة على الاستمرار فى تقديم الهدايا للاعبي الفراعنة، خاصة الجدد الذين يظهرون مع كل معسكر، حيث قام الفرعون المصرى بإهداء تيشيرتات خاصة به لفريق ليفربول الإنجليزى للاعبين الجدد فى قائمة الفراعنة وفى مقدمتهم أحمد عاطف أوفا ومصطفى شوبير.

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