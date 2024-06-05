الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفارة أمريكا بالقاهرة تطلق مبادرة للقضاء على العنف ضد النساء

سفارة الولايات المتحدة
سفارة الولايات المتحدة في القاهرة - ارشيفيه

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، الأربعاء، عن مبادرة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومدتها 5 سنوات التي تُنفذ بالتعاون الوثيق مع  الحكومة المصرية. 

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مبادرة القضاء على العنف ضد النساء

ووفقًا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تلقت الدستور نسخة منه اليوم الأربعاء فان هذه المبادرة الممولة باستثمار أولي يبلغ ٩.٧ مليون دولار، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سوف تعمل على منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له وذلك عبر الشراكة مع مؤسسة كير، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ووفقًا للبيان يمثل العنف ضد النساء والفتيات تحديًا تواجهه جميع البلدان وتعتمد هذه المبادرة على القيم المصرية والأمريكية المشتركة المتمثلة في احترام كرامة الجميع من خلال العمل على تحقيق المساواة الكاملة للنساء والفتيات في مجتمعاتنا. 

 

تمكين المرأة المصرية

تابع البيان: سيدفع هذا العمل الهام الجهود المصرية للاتساع بنطاق مشاركة النساء والفتيات في المجتمع وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة كل أشكال العنف، ومنع زواج الأطفال، والعمل على القضاء على ختان الإناث. ويعكس ذلك أولويات الحكومة المصرية والجهود القائمة بما في ذلك مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

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وقال البيان "تشاركت الحكومة الأمريكية مع الحكومة المصرية على مدار عقود وذلك في دعم تمكين النساء والفتيات. ورفعت الإسهامات السابقة من الوعي بجهود منع العنف، وزادت من وصول الناجيات من العنف إلى الخدمات ذات الصلة، كذلك ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إقامة نظام الإحالة الوطني المصري لربط الناجيات بالموارد المطلوبة للشفاء والحصول على الدعم وأيضًا لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.

وزاد عدد النساء والفتيات اللائي وصلن إلى هذه الخدمات سنويًا من تقريبًا ١.٠٠٠ في ٢٠١٥ إلى نحو ٩٠.٠٠٠ في ٢٠٢١
وستبني مبادرة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على الشراكات الأمريكية طويلة المدى وتتسع بنطاقها مع الوزارات المصرية، والهيئات العامة الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والقيادات الدينية، ووسائل الإعلام، وغيرها من الجهات المعنية الأخريات.

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