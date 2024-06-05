الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سميحة أيوب لـ"الدستور": تكريمي من دار الأوبرا المصرية شرف كبير (صور)

سميحة أيوب خلال الأمسية
سميحة أيوب خلال الأمسية بالأوبرا

وصلت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، منذ قليل، إلى ساحة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لتكريمها خلال أمسية من سلسلة بهجة الروح التى تقام تحت عنوان "سيدة المسرح وسيدة القلوب"، وذلك تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب، عن مشوارها الفني العريق، فى إطار فعاليات الثقافة المصرية الهادفة والإحتفاء برموز الإبداع وتكريمهم.

سميحة أيوب لـ "الدستور" : تكريمي من الثقافة والأوبرا المصرية شرف كبير 

من جهتها أعربت الفنانة القديرة  سميحة أيوب، عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال الأمسية، وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" تكريمي من الثقافة المصرية ودار الأوبرا شرف كبير، على رصيدي ومشواري المسرحي، فأنا أوجه الشكر لكل شخص فكر في شخصي لكي يمنحني هذا التكريم".

ويقدم أمسية "سيدة المسرح وسيدة القلوب" الشاعر محمد بهجت، بحضور نخبة من كبار نجوم ونقاد المسرح.

رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح

ومن المقرر أن تهدى الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا، درع تكريم لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب تقديرا لمشوارها الفنى المضئ الذى حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين .

يذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام ثم فيلم حب في سنة 1948 ، التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم شاطئ الغرام وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953 ، انضمت إلي المسرح القومي وعينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975 ، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلي جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون ، كرمها الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

IMG-20240605-WA0060
IMG-20240605-WA0060
IMG-20240605-WA0058
IMG-20240605-WA0058
IMG-20240605-WA0059
IMG-20240605-WA0059
IMG-20240605-WA0061
IMG-20240605-WA0061
IMG-20240605-WA0062
IMG-20240605-WA0062
IMG-20240605-WA0063
IMG-20240605-WA0063
سميحة أيوب لـ الدستور تكريمي من الثقافة والأوبرا المصرية شرف كبير سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب دار الأوبرا المصرية سلسلة بهجة الروح سيدة المسرح وسيدة القلوب رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟