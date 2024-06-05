سميحة أيوب لـ"الدستور": تكريمي من دار الأوبرا المصرية شرف كبير (صور)

وصلت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، منذ قليل، إلى ساحة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لتكريمها خلال أمسية من سلسلة بهجة الروح التى تقام تحت عنوان "سيدة المسرح وسيدة القلوب"، وذلك تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب، عن مشوارها الفني العريق، فى إطار فعاليات الثقافة المصرية الهادفة والإحتفاء برموز الإبداع وتكريمهم.

سميحة أيوب لـ "الدستور" : تكريمي من الثقافة والأوبرا المصرية شرف كبير

من جهتها أعربت الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال الأمسية، وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" تكريمي من الثقافة المصرية ودار الأوبرا شرف كبير، على رصيدي ومشواري المسرحي، فأنا أوجه الشكر لكل شخص فكر في شخصي لكي يمنحني هذا التكريم".

ويقدم أمسية "سيدة المسرح وسيدة القلوب" الشاعر محمد بهجت، بحضور نخبة من كبار نجوم ونقاد المسرح.

رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح

ومن المقرر أن تهدى الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا، درع تكريم لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب تقديرا لمشوارها الفنى المضئ الذى حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين .

يذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام ثم فيلم حب في سنة 1948 ، التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم شاطئ الغرام وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953 ، انضمت إلي المسرح القومي وعينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975 ، بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلي جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون ، كرمها الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

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