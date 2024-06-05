الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تباحثا حول الأوضاع فى غزة.. شكرى يتلقى اتصالا من وزير خارجية إيران

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني

قال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، من "على باقري" وزير خارجية إيران بالوكالة.

وذكر المُتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية إيران أعرب عن تقدير الجانب الإيراني لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني الراحل، وإيفاده لوزير الخارجية إلي طهران لتقديم واجب العزاء، مثمنًا في هذا الصدد تضامن مصر مع الشعب الإيراني في مصابه الأليم.

وأضاف السفير أبو زيد بأن الاتصال تطرق إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران، حيث توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيدًا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استنادًا إلى مباديء الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة.

وقد تطرق الحديث إلى الوضع فى قطاع غزة، حيث حرص شكرى على استعراض الجهود  المبذولة من جانب الوساطة المصرية/القطرية بدعم أمريكى للتوصل إلى صفقة تؤدى إلى هدنة تسمح بتبادل  الأسرى والمحتجزين وادخال المساعدات إلى الشعب الفلسطينى فى القطاع، وصولًا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إيران غزة مصر السيسي وزير الخارجية

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