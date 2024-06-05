الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما تأثير الوحدة على الصحة العقلية والنفسية للجسم؟

جريدة الدستور

تعتبر الوحدة واحدة من الظواهر الاجتماعية والنفسية التي باتت تتزايد في العصر الحديث، خاصة مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على نمط الحياة والتواصل الاجتماعى، وتعد الوحدة لها تأثيرات كبيرة وسلبية على الصحة العقلية والنفسية للأفراد، حيث يمكن أن تؤدي إلى تطورات سلبية في مختلف جوانب الحياة، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".

الوحدة هي شعور ذاتي بالانعزال والانفصال عن الآخرين، وقد تكون اختيارية أو غير اختيارية. يمكن تصنيف الوحدة إلى نوعين رئيسيين، فالوحدة الاجتماعية هي نقص في العلاقات الاجتماعية الفعلية والاتصال بالآخرين، والوحدة العاطفية، ونقص في العلاقات العاطفية العميقة والشعور بعدم وجود دعم عاطفي من الآخرين.
 

تأثير الوحدة على الصحة العقلية والنفسية

ـ الاكتئاب: تعتبر الوحدة عامل خطر كبير للإصابة بالاكتئاب. الأشخاص الذين يعانون من الوحدة يكونون أكثر عرضة للشعور بالحزن العميق واليأس، مما يزيد من احتمالية تطور الاكتئاب.

ـ القلق: يمكن أن تسبب الوحدة شعورًا بالقلق والتوتر، حيث قد يشعر الفرد بالتهديد من عدم وجود دعم اجتماعي عند الحاجة. هذا القلق المستمر يمكن أن يتطور إلى اضطرابات القلق المزمنة.

ـ انخفاض احترام الذات: الوحدة تؤثر على شعور الفرد بقيمته الذاتية، حيث قد يشعر بأنه غير محبوب أو غير مرغوب فيه من قبل الآخرين، مما يؤدي إلى تدهور احترام الذات.

ـ التفكير الانتحاري: في الحالات الشديدة، قد تدفع الوحدة بعض الأفراد إلى التفكير في الانتحار كوسيلة للهروب من مشاعر العزلة والفراغ.

ـ اضطرابات النوم: الأشخاص الذين يعانون من الوحدة غالبًا ما يواجهون صعوبة في النوم، مما يزيد من مشكلاتهم الصحية العامة ويؤثر سلبًا على جودة حياتهم.

ـ الإدمان: بعض الأفراد قد يلجأون إلى استخدام المواد المخدرة أو الكحول كوسيلة للتعامل مع مشاعر الوحدة، مما يؤدي إلى مشكلات إضافية في الصحة العقلية والجسدية.

تأثير الوحدة على الصحة العقلية والنفسية للجسم الصحة العقلية والنفسية لل الوحدة واحدة من الظواهر الاجتماعية الظواهر الاجتماعية والنفسية الاجتماعية النفسية

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل.. خالد بيبو لـ«الدستور»: أنا فى وش المدفع.. وغرفة ملابس الأهلى تحت السيطرة

عذاب من نوع آخر.. مفاجآت فى حياة "سفاح التجمع" وقريب زوجته يكشف تفاصيل مرعبة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟