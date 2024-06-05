مصطفى شردى يعلق معاقبة أمريكا لمحكمة الجنائية الدولية

علّق الإعلامي محمد شردي على قرار مجلس النواب الأمريكي اليوم، قائلًا: "مجلس النواب الأمريكي اليوم في مشروع قانون يقضي بمعاقبة المحمكة الجنائية الدولية".

وأضاف شردي، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على "الحياة" أن الولايات المتحدة بهذا القرار تدمر النظام العالمي للأمم المتحدة.

أوضح أن الولايات المتحدة في الأساس ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لكنها عضو في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الصراع بين لحزب الديمقراطي والجمهوري اتضح.

وتابع "هناك انشقاق من مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم في البيت الأبيض انضموا إلى الحزب الجمهوري وعملوا الأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 وهذا معناه أن هناك انشقاق حكومة بايدن".

وأشار إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة على مقاعد الكونجرس والجميع يصفق لأنهم يحتاجون اللوبي اليهودي للوقوف بجانبهم.

واستكمل: "مشروع القرار معاقبة كل من أصدر قرارًا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء الفيزا للمشاركين في القرارات ضد حلفاء الولايات المتحدة ومنعهم من زيارة أمريكا".