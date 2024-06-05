نهى بكر: بايدن يحاول الاستفادة من الانتخابات الأمريكية بـ"أصوات اليهود" (فيديو)

قالت د.نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يسعى للاستفادة من الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال كسب الأصوات اليهودية، وخالصة اللوبي الصهويني المؤثر للغاية في عالم المال داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

أوضحت بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات في أمريكا تشهد ظروفًا استثنائية، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكننا سماع صوت مرتفع من المرشحين للانتخابات الأمريكية يؤكد وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل بشكل قطعي وحازم.

أشارت إلى الاعتراضات الواسعة من قبل المواطنين الأمريكيين حول اللسياسات الصهيونية في قطاع غزة وعلى الرغم من ذلك، تظل تصريحات أمريكا تتعارض مع موقفها ودعمها المستمر لإسرائيل.