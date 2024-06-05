حملة مكبرة للمرور على المعسكرات والنوادى بنطاق مدينة مرسى مطروح

قال محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، إن لجنة المرور والتفتيش علي المنشآت الفندقية والمطاعم و المعسكرات نظمت حملة تفتيش علي عدد من المعسكرات والنوادى بنطاق مدينة مرسى مطروح،و تم اتخاذ إجراءات فورية نحو سرعة تلافى الملاحظات والسلبيات التى وجدت والتأكيد على اهمية الوصول لأعلى درجات الأمن الغذائى للحفاظ على سلامة وصحة النزلاء بها.



الاستفسارات والشكاوى

وأكد مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، على الترحيب بتلقي أي استفسارات أو شكاوى على تليفون الإدارة 0464931613 فيما يخص تقديم الخدمات من المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال التجارية فى نطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة التزام المعسكرات والفنادق السياحية خاصة مع بدء تشغيلها والاطمئنان علي مدي الالتزام بالضوابط الصحية وسلامة الأطعمة والمأكولات المقدمة لروادها،مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات أو تجاوزات لأى اشتراطات صحية أو بيئية، مع استمرار تكثيف الحملات والمرور بشكل مستمر طوال موسم الصيف السياحي.