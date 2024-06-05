الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفل غرقًا في ترعة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعة غرقًا اثناء نزوله للاستحمام في مياة ترعة جديلة في محافظه الدقهليه للهروب من حرارة الجو ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بالمياة غرقًا وجري انتشال جثمانه ونقله الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة. 
 

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن  الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بغرق طفل في مياة ترعة جديلة

 

انتقلت علي الفور قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ
وجري انتشال جثة الطفل وبالفحص تبين  


ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.


وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهلية ترعة جديلة مستشفي المنصوره الدولى المنصورة مصرع طفل

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