مصرع طفل غرقًا في ترعة بالدقهلية

لقي طفل مصرعة غرقًا اثناء نزوله للاستحمام في مياة ترعة جديلة في محافظه الدقهليه للهروب من حرارة الجو ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفي بالمياة غرقًا وجري انتشال جثمانه ونقله الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة.



وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بغرق طفل في مياة ترعة جديلة

انتقلت علي الفور قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ

وجري انتشال جثة الطفل وبالفحص تبين



ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.



وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.