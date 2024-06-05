الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعاون الإسلامى" تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى السافر للمسجد الأقصى

جانب من اقتحام المستوطنين
جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك وسماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات المستعمرين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت التعاون الإسلامي في بيان لها، اليوم، أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ورفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما طالبت التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستعمرين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما نقلته وكالة وفا.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من باب العمود

عشرات المستوطنين يتجمهرون حول فلسطينية فى باحات الأقصى

وفي وقت سابق من اليوم، قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بالقدس المحتلة، إن سيدة مقدسية ترتدي الحجاب والزي الفلسطيني تحاول المرور فقط من باب العمود تجمع وتجمهر حولها العشرات من المستوطنين، إذ يحاولون التقاط من كان فلسطيني أجنبي صحفي مسعف أو أيًا كان هنا للاعتداء عليه.

وأضافت أبوشمسية، الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العنصرية الإسرائيلية، خاصة بعد السابع من أكتوبر التي تعاظمت تحديدًا في مدينة القدس والاعتداءات المتكررة، اليوم أي شخص يمر من هذه النقطة هو معرض لهذه الاعتداءات، وكما لحظنا في الصورة هناك يكون تجمهر سريع من قبل المستوطنين.

التعاون الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي القدس إسرائيل الامم المتحدة

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