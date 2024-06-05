محذرة بالانفجار الشامل.. الرئاسة الفلسطينية: حرب الإبادة ومسيرة الأعلام تتجاوز كل الخطوط الحمراء

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، مساء اليوم الأربعاء، عن أن مسيرة الأعلام التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون في مدينة القدس المحتلة، والتي تترافق مع استمرار جريمة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة على المدن والقري والمخيمات في الضفة الغربية والقدس، لن تغير من واقع مدينة القدس كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتشكل خرقًا لجميع القوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضًا فلسطينية محتلة وتشكل استفزازًا صارخًا للمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية.

وأضاف أبوردينة، أن هذه المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتزييف تاريخ مدينة القدس المحتلة وطابعها الفلسطيني العربي، هي محاولات عبثية لفرض سياسة الأمر الواقع التي تحاول فرضها على المدينة المقدسة منذ احتلالها، ولم تنجح، ولن تنجح بفضل صمود الشعب المقدسي وتمسكه بتاريخه وهويته الفلسطينية، وبمقدساته الإسلامية والمسيحية.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اعتداءات المستعمرين

وحذر أبوردينة، من استمرار الاعتداءات المتواصلة من قبل المستعمرين الإرهابيين ومن قبل أعضاء في الحكومة اليمينية، على الأماكن الدينية في مدينة القدس، وخاصة على المسجد الأقصى المبارك، والتي ستجر المنطقة إلى حرب دينية حذرنا منها مرارًا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن على الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم والحماية للاحتلال، التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية والقدس، والتي تتحمل مسئولية استمرارها جراء دعمها الأعمى للاحتلال وسياساته الإجرامية.

وسبق، واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح وسط القطاع، في اليوم الـ243 من العدوان الصهيوني على غزة.

كما أكدت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 36 شهيدًا و115 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.