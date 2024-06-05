الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا في لبنان 6 يوليو المقبل

هاني شاكر
هاني شاكر

يحيى الفنان هانى شاكر، حفلاً غنائيًا في لبنان يوم 6 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وانتهى أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة "يا ويل حالى" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

 الفنان هاني شاكر

ومن جهة أخرى، يعود الفنان هاني شاكر من جديد إلى لبنان لإحياء حفله الذي تم تأجيله عدة مرات بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وخاصة أحداث غزة، وما يحدث من العدوان الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.

ورغم تواجد هاني في لبنان إلا أن الحفل تم تأجيله ليستغل منظمو الحفل المناسبة للاحتفال بعيد ميلاد شاكر، وأقيم حفل ميلاده وسط جو عائلي دافئ، بحضور زوجته نهلة توفيق، بالإضافة إلى صديقه الفنان اللبناني مروان خوري.

وشهد الاحتفال دويتو غنائيًا بين هاني شاكر وخوري، بدأه الأول على أغنية "أصاحب مين"، بشكل تلقائي بلا موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، ونال الفيديو تفاعلًا قويًا من الجمهور، وتم تداوله بكافة المنصات الاجتماعية، حيث عبروا عن انبهارهم بصوت شاكر وقدرته على الأداء المعتاد رغم انعدام الموسيقى والمؤثرات.

وسوف يشارك الفنان اللبناني مروان خوري، بصحبة هاني شاكر في إحياء الحفل المقرر إقامته في لبنان، يوم 5  يوليو المقبل.

 

هانى شاكر يعيد نشر "الهوية عربى" تضامنًا مع فلسطين

المطرب هاني شاكر يحتفل بفوز الزمالك بأغنية "زملكاوي"

التحقيق فى اتهام هانى شاكر بسرقة أغنية "رحماكى"

 

 


 

الفنان هاني شاكر هاني شاكر حفلا غنائي ا لبنان النجم هاني شاكر يوتيوب

مواد متعلقة

صدور كتاب “السينما.. ذاكرة فلسطين” لـ"أشرف بيدس"

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

22 سهرة فنية.. وزيرة الثقافة تعتمد برنامج الوزارة للاحتفال بشهر رمضان

بعد فوزها بجائزة الريادة السينمائية.. هالة صدقي تعتذر عن احتفالية المركز الكاثوليكي

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟