هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا في لبنان 6 يوليو المقبل

يحيى الفنان هانى شاكر، حفلاً غنائيًا في لبنان يوم 6 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وانتهى أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة "يا ويل حالى" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

الفنان هاني شاكر

ومن جهة أخرى، يعود الفنان هاني شاكر من جديد إلى لبنان لإحياء حفله الذي تم تأجيله عدة مرات بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وخاصة أحداث غزة، وما يحدث من العدوان الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.

ورغم تواجد هاني في لبنان إلا أن الحفل تم تأجيله ليستغل منظمو الحفل المناسبة للاحتفال بعيد ميلاد شاكر، وأقيم حفل ميلاده وسط جو عائلي دافئ، بحضور زوجته نهلة توفيق، بالإضافة إلى صديقه الفنان اللبناني مروان خوري.

وشهد الاحتفال دويتو غنائيًا بين هاني شاكر وخوري، بدأه الأول على أغنية "أصاحب مين"، بشكل تلقائي بلا موسيقى أو أي مؤثرات صوتية، ونال الفيديو تفاعلًا قويًا من الجمهور، وتم تداوله بكافة المنصات الاجتماعية، حيث عبروا عن انبهارهم بصوت شاكر وقدرته على الأداء المعتاد رغم انعدام الموسيقى والمؤثرات.

وسوف يشارك الفنان اللبناني مروان خوري، بصحبة هاني شاكر في إحياء الحفل المقرر إقامته في لبنان، يوم 5 يوليو المقبل.



