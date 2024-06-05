الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيلم "تاني تاني" يتخطى 15 مليون جنيه إيرادات في السعودية بأول 6 أيام عرض

بوستر فيلم تاني تاني
بوستر فيلم تاني تاني

حقق فيلم تاني تانى نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر السعودي بعد طرحه في صالات العرض هناك، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت مليون و200 ألف ريال سعودي بما يعادل 15 مليونا و235 ألف جنيه مصري، خلال 6 أيام عرض فقط، إذ انطلق الفيلم في السعودية يوم الخميس الماضي الموافق 30 مايو.

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واستطاع تاني تاني أن يدخل قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي محتلاً المرتبة السادسة أمام باقى الأفلام المعروضة هناك، خاصة وأن طبيعة الفيلم الكوميدية هي المحببة للجمهور السعودي والذى يحرص دائماً على الذهاب للسينمات لمشاهدة الأعمال الكوميدية.

تفاصيل فيلم تاني تاني

فيلم "تانى تانى" إنطلق في دور العرض المصرية يوم 22 مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث فيلم "تاني تاني" تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

ومن شخصيات فيلم  "تاني تاني" أيضاً محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي، ويدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات، في اطار كوميدي.

تاني تاني محمود حافظ غادة عبد الرازق أحمد أدم بيومي فؤاد وإخراج شريف إسماعيل

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