الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق رضوان يشارك في ندوة "تعزيز الهوية الثقافية في الجمهورية الجديدة" بسوهاج

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

استضافت محافظة سوهاج، اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى، الندوة الثقافية التي نظمها قصر ثقافة سوهاج تحت عنوان " تعزيز الهوية الثقافية في الجمهورية الجديدة.. مسارات الانتماء والتفاعل الثقافي في مشهد متغير"، والتي حاضر بها النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والأستاذ عبد الحافظ بخيت رئيس نادى أدب سوهاج، بحضور النائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب المحافظ، وعدد من الشباب، والشخصيات العامة، وممثلي مختلف الأطياف.

وتناول النائب طارق رضوان خلال محاضرته التي ألقاها بالندوة الإرث الثقافي لمصر، والذى يمتد من مصر القديمة، مشيرا إلى أن قطاعات الفنون تختلف بداية من مصر القديمة وتمتد إلى عصرنا الحديث والتي رأيناها في نقل موكب المومياوات الملكية تلك الاحتفالية التي نقلت للعالم أجمع.
 

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وأشار "رضوان" إلى دور الفن وكيف عالج العديد من القضايا الوطنية والاجتماعية على مر العصور، لافتا إلى أن المسرح والغناء والفن التشكيلي فنون مختلفة ممتدة من مصر القديمة حتى الآن، مؤكدا على التأثير القوي للحضارة المصرية القديمة وتأثيرها على اغلب الحضارات، مشيرا إلى بناء الأوبرا المصرية وتحول مصر إلى عاصمة الشرق للفنون وانطلاق السينما المصرية والتلفزيون لأول مرة في مصر وإسهامات السينما كل ذلك يجعل من مصر منارة للثقافة والفنون.

وأضاف رضوان، ان أهمية دور الفن تلعب دورًا هامًا في بناء المجتمع المصري متعدد الأوجه، ويشمل الأبعاد التاريخية والثقافية والسياسية التي لا تزال تشكل المشهد الفني في البلاد. من عجائب الفراعنة القديمة إلى التعبيرات المعاصرة للثورة، يعد الفن المصري بمثابة شهادة على صمود الشعب المصري وإبداعه، ويقدم عدسة يمكن من خلالها فهم الماضي والتفاعل مع الحاضر وتصور المستقبل..

تضمنت الندوة كذلك نقاشا مفتوحا مع الحاضرين حول سبل تعزيز الهوية الثقافية، وتطوير المجال الثقافي، وبناء أجيال واعية تقدر الثقافة والفنون.

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محافظة سوهاج المؤتمرات الكبرى الندوة الثقافية الجمهورية الجديدة التفاعل الثقافي

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