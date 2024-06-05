أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع كونور جالاجر من تشيلسي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع كونور جالاجر متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فإن بعده موسم صفري دون تحقيق أي لقب وبعيدًا عن صدارة الدوري الإسباني، من المتوقع أن يكون صيف أتلتيكو مدريد مزدحمًا محاولين إبرام عدد من الصفقات.

وأوضح التقرير أن أحد اللاعبين الموجودين على طاولة اهتمامات أتلتيكو مدريد هو جالاجر، في ظل حاجة تشيلسي إلى بيع اللاعبين، حيث يبرز جالاجر كأحد المرشحين للخروج بمبلغ مادي، لذا فهو على منحدر الخروج.

وتابعت الشبكة أن المفاوضات لن تكون سهلة بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي، حيث أن النادي الإسباني ليس على استعداد لدفع 50 مليون يورو، لكن الفريق اللندني قد يسمح له بالرحيل مقابل أقل من ذلك، حيث أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكر التقرير أن أتلتيكو مدريد ليس الوحيد الذي يريد ضم جالاجر، بل أيضًا يريد أستون فيلا بقيادة يوناي إيمري والذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضمن اللاعب.

ولعب جالاجر 50 مباراة مع تشيلسي، حيث سجل 7 أهداف وصنع 9 آخرين، وتبلغ قيمته التسويقية حوالي 50 مليون يورو بعد موسمه الجيد مع الفريق.