الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مران الأهلي| معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي في "الجيم"

علي معلول
علي معلول

أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول بدأ اليوم في تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي والتأهيل في «الجيم».

وأشار طبيب الفريق إلى أن معلول يؤدي بشكل منتظم برنامجه التأهيلي المحدد، من بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك

يواجه الأهلي نظيره الزمالك، على لقب كأس السوبر الإفريقي، لكن لم يحدد مسئولو «كاف» حتى الآن موعدا رسميا للمباراة.

وكان مسئولو «كاف»، قد حددو في وقت سابق، الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا مبدئيا لإقامة قمة قطبي الكرة المصرية على لقب السوبر الإفريقي، إلا أنه ربما يتم تأجيل المباراة لشهري سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

وسيدخل الأهلي مواجهة غريمه التقليدي الزمالك، بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك على حساب الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف.

أما الفارس الأبيض، فهو حامل لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تخطي عقب نهضة بركان المغربي، بالهزيمة خارج الديار بهدفين مقابل هدف، والفوز هنا بالقاهرة بهدف نظيف.

وتنص لائحة مسابقات «كاف»، على إقامة مباراة السوبر الإفريقي 2024، على ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وفي السياق ذاته، أرسلت وزارة الشباب والرياضة، بطلب رسميا إلى مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لاستضافة البطولة على أراضيها دون تحديد الملعب المستضيف حتى الآن، في انتظار موافقة الجهة العليا الكروية الأكبر في القارة.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة السوبر الافريقي 2024.. هل استقر "الكاف" على تحديد الملعب؟

على معلول الاهلى مران الأهلي جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في الجيم دوري نايل

مواد متعلقة

الخطيب: سعداء بالتعاون مع كيانات عالمية فى مشروع القرن.. وجمهور الأهلى يستحق الكثير

رسالة من علي معلول إلى جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟