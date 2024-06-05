مران الأهلي| معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي في "الجيم"

أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول بدأ اليوم في تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي والتأهيل في «الجيم».

وأشار طبيب الفريق إلى أن معلول يؤدي بشكل منتظم برنامجه التأهيلي المحدد، من بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا.

وواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك

يواجه الأهلي نظيره الزمالك، على لقب كأس السوبر الإفريقي، لكن لم يحدد مسئولو «كاف» حتى الآن موعدا رسميا للمباراة.

وكان مسئولو «كاف»، قد حددو في وقت سابق، الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا مبدئيا لإقامة قمة قطبي الكرة المصرية على لقب السوبر الإفريقي، إلا أنه ربما يتم تأجيل المباراة لشهري سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

وسيدخل الأهلي مواجهة غريمه التقليدي الزمالك، بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك على حساب الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف.



أما الفارس الأبيض، فهو حامل لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تخطي عقب نهضة بركان المغربي، بالهزيمة خارج الديار بهدفين مقابل هدف، والفوز هنا بالقاهرة بهدف نظيف.

وتنص لائحة مسابقات «كاف»، على إقامة مباراة السوبر الإفريقي 2024، على ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا.



وفي السياق ذاته، أرسلت وزارة الشباب والرياضة، بطلب رسميا إلى مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لاستضافة البطولة على أراضيها دون تحديد الملعب المستضيف حتى الآن، في انتظار موافقة الجهة العليا الكروية الأكبر في القارة.

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