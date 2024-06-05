تعليم قنا: تعليمات صارمة لتجهيز 45 لجنة امتحان للثانوية العامة

شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على إلغاء خطوط السير المعدة مسبقًا للمتابعة وتكليف أعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بالمرور على المدارس المعدة كلجان لامتحانات الثانوية العامة، وكذلك تلك المجهزة كاستراحات لمراجعة تجهيزات كل مدرسة والتأكد من توافر مبردات مياه وكولمان، بكل دور من أدوار اللجنة ومراوح التهوية وعمل الكاميرات ومناسبة المقاعد لطالب المرحلة الثانوية، وكذلك نظافة الفصول ودورات المياه والافنية، بالإضافة إلى فرش الاستراحات وتجهيزها بكل التجهيزات المتاحة والملائمة بالتنسيق والتعاون مع مجالس أمناء الإدارات والوحدات المحلية.



جاء ذلك خلال ترأس الوكيل لاجتماع مديرو عموم الإدارات التعليمية بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام والاستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني وأعضاء اللجنة الثلاثية ومسئول الاستراحات وأعضاء المتابعة بالمديرية و التوجيه المالي والإداري والسيارات لمناقشة استعداد مديرية التربية والتعليم بقنا لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 45 لجنة امتحان موزعة على تسعة إدارات تعليمية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.



وأكد الوكيل، على التطبيق الحازم لكل التوجيهات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في اجتماعه أمس مع مديري المديريات التعليمية لإنجاح صمام أمان منظومة التعليم ما قبل الجامعي وعدم التهاون مع محاولة الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المشكلة بديوان المديرية في حالة حدوث اي طارئ وحظر دخول الطالب أو الملاحظ إلى داخل اللجنة بالهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية.

كما نبه على اعداد حرم آمن حول اللجنة و معاونة رؤساء اللجان من منتسبي الإدارة أو المدرسة في تنظيم دخول الطلاب.