الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مساعٍ أمريكية لدفع نتنياهو لقبول «مقترح بايدن» للتهدئة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قال كريج كاتز، الباحث في الشؤون الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحاول دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول المقترح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تم تناوله من خلال هذه الحرب منذ يومين. 

أضاف كاتز، الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يحاول أن يستغل سلطاته ويحاول دراسة المقترح ولكن على المستوى السياسي والعسكري هناك الكثير من التفاوضات مع إسرائيل، وأيضا هناك تعليق لبعض المساعدات لإسرائيل من أجل دفع تل أبيب للقبول بالمقترح.

وأوضح أن دعوة نتنياهو للحديث في الكونجرس أمر استفزازي من جانب الجمهوريين، وهناك الكثير من الديمقراطيين الأمريكيين الذين يرفضون هذه التحركات وكذلك يرفضون الغزو البري في رفح من جانب إسرائيل والذي يتسبب في كثير من الخسائر في صفوف المدنيين.

القاهرة الإخبارية نتنياهو المقترح بايدن قبول المقترح

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