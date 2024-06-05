هل هناك عوامل تعمل على تقليل ثقة الأبناء بأنفسهم؟

قال د.إيهاب عيد، استشاري الصحة العامة وتعديل سلوك المراهقين، إن الحياة عبارة عن مواقف من الممكن أن تعزز الثقة بالنفس أو تجعلها منعدمة.

تعزيز الثقة بالنفس

أكد عيد خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “CBC” أنه يجب مذاكرة أهداف الأبناء بصورة كبيرة، كما أنه يجب تحديد أهدافنا من الأبناء وفق إمكانياتهم حتى لا يحدث إحباط للطفل عند الفشل في عدم تحقيق تلك الأهداف وهذا الفشل يؤدي حتمًا إلى فقدان الثقة بالنفس، معبرًا: "يجب منح الطفل المساحة الكافية في الاختيار وتحديد الرغبات".

المقارنة بين الأبناء

وأضاف أنه يجب التفرقة بين الأبناء في المدارس، حتى لا يتعرض الأبناء للمقارنة، معبرًا:"غالبًا الطفل الثاني بيكون أكثر نشاط ولباقة".