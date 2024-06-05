الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: فتح صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية 15 يونيو

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نظام  صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف في المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف وهى محافظات “الإسكندرية ومطروح ووبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ” وذلك اعتبارا من يوم 15 من شهر يونيو الجارى وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.


ووفقا لقرار وزير التموين: يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز او منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك  في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق سيتم إتاحة  صرف الخبز المدعم لهم.


وستقوم  وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة شركات البطاقات الذكية المسؤولة عن النظام الإلكتروني لصرف الخبز المدعم، حيث يشترط النظام  الإلكتروني حاليا صرف الخبز المدعم داخل محل إقامة صاحب البطاقة فقط، ومع قرار الوزارة فانه سيتم اتاحة الصرف في المناطق الساحلية لأى صاحب بطاقة تموين ويتم  الصرف بمعدل 5 ارغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 20 قرشا  دون التقيد بمحل الإقامة، وبمجرد دخول المواطن أي منطقة من هذه المناطق الساحلية فانه يستطيع صرف الخبز المدعم  من خلال البطاقة التموينية، بمجرد وضع البطاقة الذكية داخل ماكينات صرف الخبز والتي تتواجد في مختلف المخابز البلدية التى تنتج الخبز المدعم.

الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين وزير التموين التجارة الداخلية علي المصيلحي الخبز المدعم

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