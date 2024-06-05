"الطرق الصوفية" تنظم مجلس شرح الرسالة القشيرية

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف المجالس العلمية، بتنظيم مجلس الرسالة القشيرية للإمام القشيرى، بحضور عدد من شيوخ وعلماء ودعاة الطرق الصوفية.

وشارك فى المجلس الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، والذي شرح الرسالة القشيرية، وألقى كلمة عن دور التصوف فى نشر الوسطية والاعتدال وكيفية مواجهة الخطاب المتطرفة.

وقال الشيخ علاء الدين ماضى أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن المجالس العلمية التى تنظمها المشيخة العامة للطرق لها دور كبير فى محاربة الفكر المتطرف، ولذلك يتم دعم هذه المجالس العلمية بشكل دائم من المجلس الأعلى للصوفية، حيث يشرف عليها الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية ومفتى الجمهورية السابق.

وتابع " أبوالعزائم" أن المجالس العلمية تهدف لحماية مريدى التصوف من الأفكار المتطرفة والمتشددة، لذلك يتم حضور عدد كبير من نواب ومقدمى الطرق فى هذه المجالس.

وكانت الطرق الصوفية، قد أعلنت عن ستئناف مجالسها العلمية، وذلك بمشاركة عدد من علماء الدين وشيوخ التصوف الاسلامي، وتهدف هذه المجالس إلي تثقيف وتعليم المريدين أمور الدين إضافة إلي تحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتواجد بصورة ملحوظة في الفضاء الإلكتروني، حيث تسعي الطرق الصوفية دائما إلي تحصين أتباعها من خطر الفكر المتطرف.